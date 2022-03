El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha afirmat aquesta nit que Ucraïna va rebre dilluns «alguns senyals» de Rússia durant la negociació entre representants dels dos països, però encara no és el resultat que li agradaria obtenir. «Fins ara no tenim el resultat que ens agradaria obtenir. Rússia ha expressat els seus punts i nosaltres els nostres per posar fi a la guerra. Vam rebre alguns senyals. Quan la delegació torni a Kíev, analitzarem el que hem escoltat i després decidirem com passar a la segona ronda», va dir Zelenski, al comentar el resultat de la trobada a la frontera ucraïnesobielorussa.

Zelenski va denunciar que mentre les negociacions continuaven no cessaven les hostilitats a Ucraïna. «Crec que Rússia vol pressionar amb aquest mètode poc astut, però que no perdi el temps, aquesta tàctica no funciona amb nosaltres», va dir. La vigília, el cinquè dia de l’ofensiva militar russa contra Ucraïna, la primera reunió de negociadors dels dos països feta a la frontera bielorussoucraïnesa va deixar entreveure un bri d’esperança, ja que les dues parts van assegurar que van trobar punts d’acord que els permetran tornar a parlar d’aquí uns dies. L’assessor de l’oficina presidencial d’Ucraïna, Mikhaïlo Podoliak, va assenyalar que en aquesta primera ronda de converses per discutir assumptes relacionats amb un alto el foc a Ucraïna i el cessament d’hostilitats «les parts han esbossat uns temes prioritaris sobre els quals s’entreveuen certs avenços». «Vam trobar alguns punts en què podem pronosticar posicions comunes, i el més important és que vam acordar continuar amb el procés de negociació», va dir al seu torn el cap de la delegació russa, l’assessor presidencial Vladímir Medinski. Va afegir que «la pròxima reunió es portarà a terme d’aquí uns dies a la frontera polonesobielorussa» sense donar una data concreta, ja que les delegacions, que han negociat avui durant més de cinc hores, es van haver de retirar per a consultes als seus respectius països per definir els futurs passos.