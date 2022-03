Les autoritats ucraïneses han informat que aquest dimarts a la nit diversos barris als voltants de Kíev han sigut bombardejats en la que és la setena jornada des que va començar la invasió russa a Ucraïna. En concret, les zones afectades han sigut Rusanivka, a pocs quilòmetres de la cèntrica plaça Maidan; al barri històric de Kurenivka; als afores, a Boiarka, i també a Sikorski, pròxim a l’aeroport de la ciutat.

Els bombardejos també s’haurien notat a la ciutat ucraïnesa de Borodianka a dos edificis residencials que han sigut reduïts a cendres, tal com ha recollit la cadena nord-americana CNN, que ha verificat els vídeos. A més, s’hauria sentit una explosió a Bila Tserkva, a la província de Kíev. Un altre atac ha sigut registrat a Jitómir, on el president del consell regional, Vladímir Fedorenko, ha reportat un bombardeig a un hospital, que no ha deixat ferits, tot i que les autoritats locals han assegurat que hi ha quatre morts en diferents atacs aeris a la ciutat. «La notificació oportuna de l’alarma aèria va ajudar a salvar la vida de les persones. Afortunadament, tots els nens, mares i dones embarassades són vius i n’han sortit il·lesos», ha destacat, segons recull l’agència ucraïnesa de notícies Unian.

D’altra banda, el ministre de Salut d’Ucraïna, Víktor Liaixko, ha informat també de la mort d’un metge al rebre trets dins del seu cotxe quan portava ferit el seu nebot a l’hospital des de l’aldea de Kuiari, segons ha publicat en el seu perfil oficial de Facebook.

Davant la freqüència dels bombardejos als voltants de Kíev, la Policia de la ciutat estendrà el toc de queda a les vuit de la tarda (hora local) fins a les set del matí, així que cap ciutadà podrà ser al carrer o altres llocs tret que compti amb els permisos necessaris, tal com ha informat l’agència ucraïnesa de notícies Ukrinform.

El comandant en cap de les Forces Armades d’Ucraïna, Valeri Zaluzhni, ha declarat, no obstant, que la invasió de Rússia a Ucraïna s’ha alentit perquè les forces russes «han perdut la iniciativa tàctica i s’han vist obligades a mobilitzar reserves per continuar la seva ofensiva», tal com recull el diari ‘The Kiev Independent’.

Les autoritats ucraïneses han acusat aquest dimarts l’Exèrcit rus d’haver atacat amb un projectil la torre de telecomunicacions de Kíev, segons ha traslladat l’assessor del ministre de l’Interior d’Ucraïna, Anton Geraixtxenko. Per la seva banda, l’alcalde de Kíev, Vitali Kitstxko, ha detallat que la infraestructura ha rebut l’impacte de dos míssils. Un ha colpejat la subestació que subministra electricitat a la torre, mentre que el segon ha col·lidit contra el mateix suport físic.

El Ministeri de Defensa rus ha alertat aquest dimarts de possibles atacs d’«alta precisió» contra instal·lacions de la Intel·ligència ucraïnesa a la capital d’Ucraïna, així que Klitstxko ha instat la ciutadania de la capital a no caminar pels carrers de Kíev ni circular ni tan sols en bicicleta.