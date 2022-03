La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha apuntat que la retirada de l'obligatorietat de l'ús de la mascareta en interiors "està cada vegada més a prop", gràcies a l'evolució a la baixa de la pandèmia de covid-19.

"És veritat que tot apunta que el quan està cada vegada més a prop, però per a nosaltres és tan important el quan com el com", ha explicat en roda de premsa aquest dijous després de les Jornades del Sistema Nacional de Salut (SNS) sobre Vigilància en Salut Pública, que han reunit Darias i als consellers de Sanitat de les CCAA i ciutats autònomes a Saragossa (Aragó).

Així, la ministra ha indicat que de moment se segueix discutint la manera d'abordar la retirada de la mascareta en espais interiors. "Hem de posar-nos d'acord no només en el quan sinó també en el com. Quan això es produeixi ja ho donarem a conèixer", ha precisat.

Les comunitats autònomes estan exhibint en les últimes dates diferents posicions sobre la fi de les mascaretes en interiors. La Comunitat de Madrid ha sigut l'única que ha demanat obertament que es retiri aquesta mesura en certs àmbits, encara que en les últimes hores Andalusia s'ha obert a valorar aquesta retirada de manera gradual. Per contra, el País Basc i Extremadura han rebutjat aplicar-ho sense consens, mentre que altres regions han evitat situar-se en un o un altre costat i apel·len als criteris tècnics.