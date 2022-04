Tot i que a Ucraïna la llengua oficial és l’ucraïnès, en aquest país també conviuen altres idiomes. La història de Rússia com a cultura dominant de la Unió Soviètica ha fet que molts ciutadans tinguin com a llengua materna el rus i, al seu torn, que molts ucraïnesos decidissin estudiar-lo per dominar-lo.

¿Quin idioma parlen els ucraïnesos? Segons l'últim cens, dels aproximadament 44 milions d'habitants d'Ucraïna, el 68% tenen l'ucraïnès com a llengua materna, i entorn d'un 30% consideren que el seu primer idioma és el rus. La resta de la població ucraïnesa, poc menys del 3%, tenen com a primer idioma el tàrtar de Crimea, el moldau, l'hongarès, el romanès o un altre. Crimea, per la seva banda, també té l'ucraïnès com a idioma oficial. Però segons xifres del mateix cens, el 77% dels habitants de la república autònoma cita el rus com la seva llengua nativa, l'11% el tàrtar i només el 10% l'ucraïnès. Així mateix, bona part de l'activitat administrativa es desenvolupa en rus. Convivència de l'ucraïnès amb el rus L'ucraïnès i el rus són de la mateixa família. Totes dues són llengües eslaves, que inclouen també altres idiomes com el polonès, el txec i el búlgar. Així doncs, tant el rus com l'ucraïnès es consideren llengües «fàcils» d'aprendre per als nadius de les dues parts, a causa de les seves similituds. En el cas dels mitjans de comunicació, a la televisió ucraïnesa s'escolten els dos idiomes, i és habitual que ocorrin moments de «bilingüisme espontani», per exemple quan un periodista pregunta en ucraïnès i l'entrevistat respon en rus. El 2006, el govern ucraïnès va dictar una llei de radiodifusió que va establir que el 75% de les emissions públiques havia de ser en ucraïnès. Per la seva banda, els mitjans de comunicació privats retransmeten bona part del seu contingut en rus.