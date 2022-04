Per al cap de l’Estat Major de la Defensa (Jemad), l’almirall Teodoro López Calderón, «Rússia ja ha perdut la guerra en els aspectes polític i estratègic». En un esmorzar a Madrid, va destacar ahir que Putin «no ha aconseguit el que volia», encara que ha obtingut «algun èxit tàctic, com ara connectar el territori rus amb Crimea». Segons la seva opinió, Rússia va cometre un «error de càlcul» pel qual va poder fer «una anàlisi que hi havia debilitat al món occidental», però «s’ha trobat una reacció i una unió que no preveia». López Calderón va denunciar que «el total revisionisme del Kremlin busca substituir l’ordre mundial actual basat en regles per un altre basat en la força».