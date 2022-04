La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, no només van desembarcar a Ucraïna ahir amb l’aprovació de la cinquena ronda de sancions contra Rússia sota el braç. També ho van fer amb l’anunci que la Unió Europea destinarà més diners a la compra d’armes a Ucraïna, tal com ha demanat el Govern de Vorodimir Zelenski per frenar l’exèrcit de Vladimir Putin, el compromís que reobriran la delegació europea a la capital ucraïnesa i un missatge de suport total al país davant de les atrocitats comeses per Rússia.

«Em complau anunciar aquí, a Kíev, que la Unió Europea assignarà 500 milions d’euros més del Fons Europeu per a la Pau perquè l’exèrcit ucraïnès obtingui armes per defensar el seu país i el seu poble», va anunciar Borrell acompanyat de Von der Leyen i del primer ministre d’Eslovènia, Eduard Heger, que es van desplaçar a Ucraïna per entrevistar-se amb Zelenski i diversos membres del seu Govern per conèixer la situació en primera persona en un desplaçament molt més que simbòlic amb el qual la UE ha volgut escenificar davant del món que Ucraïna té un govern que «controla el seu territori» i que «hi ha un govern que rep gent de fora i que es pot viatjar a Kíev», ha destacat el polític espanyol.

«Humanitat destrossada»

El periple els va portar en primer lloc a Butxa, la població propera a Kíev escenari d’una matança a la qual van acudir amb el primer ministre, Denys Shmyhal. «Era important començar la visita a Butxa perquè a Butxa la nostra humanitat ha estat destrossada», va dir Von der Leyen davant de diversos cadàvers embolicats en bosses negres de plàstic.

«Hem estat testimonis d’imatges dantesques», de «destrucció» i «atrocitats comeses per Rússia i el preu indescriptible pagat pel poble ucraïnès innocent», va afegir Borrell, que va insistir que els crims de guerra de Rússia a Butxa i altres llocs seran investigats i perseguits. El cap de la diplomàcia europea també va anunciar la posada en marxa d’un projecte, amb 7.5 milions d’euros, per demanar dades sobre les persones desaparegudes.

Amb l’anunci de 500 milions d’euros addicionals, que encara ha de ser confirmat pels Vint-i-set, la UE ha augmentat de 1.000 a 1.500 milions la seva aportació per finançar la compra d’armes. Un element decisiu per fer front a l’exèrcit rus, tal com ha repetit aquesta setmana Borrell, que va recordar que Zelenski necessita «menys aplaudiments i més armes» perquè «les bones paraules estan bé», però al final el que necessiten són «més recursos i més capacitat militars per resistir l’agressió de Rússia».

L’alemanya també va aprofitar la trobada amb Zelenski per anunciar-li la intenció de la Comissió Europea d’adoptar la seva recomanació sobre la sol·licitud d’adhesió d’Ucraïna a la UE en qüestió de «setmanes», una vegada que Kíev respongui al qüestionari que Von der Leyen li va lliurar. «Aquest és un gran pas per arribar a la UE. Aquí comença el teu camí cap a la UE», va dir la cap de l’Executiu europeu, segons informa l’agència Efe. Habitualment, la Comissió Europea necessita mesos per avaluar la candidatura d’un país, encara que en aquest cas va garantir que actuaran amb celeritat per tenir preparat l’informe com més aviat millor, potser aquest mateix estiu.