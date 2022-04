L’exprimer ministre d’Itàlia Silvio Berlusconi va confessar ahir la seva «profunda decepció» amb el seu vell amic, el president rus Vladimir Putin, per la invasió d’Ucraïna, en el seu retorn als mítings després de més de dos anys per la pandèmia. La seva opinió sobre Ucraïna i Putin, a qui Il Cavaliere sempre havia considerat un amic, era esperada i fins i tot se l’havia criticat per no referir-se al president rus. Tot i això, va admetre que no esperava aquesta agressió del mandatari rus: «No puc i no vull amagar que estic profundament decebut i dolgut pel comportament de Putin, que ha assumit una gravíssima responsabilitat davant el món», va dir.