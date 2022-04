El fill del Duc de Feria, Luis Medina, va començar a treure d'Espanya els diners que havia obtingut com a comissió per les mascaretes per a l'Ajuntament de Madrid tan sols dos dies després de rebre l'últim dia de març de 2020 el pagament en dòlars per un total 912.800, 97 euros de l'empresa malaia amb l'ell i el seu soci Alberto Luceño van realitzar l'operació.