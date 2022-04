Entre les múltiples empreses realitzades durant la seva carrera professional per Aleksandr Bastrikin, al capdavant del Comitè d’Investigació de Rússia, òrgan equivalent a la Fiscalia General a Espanya, en destaca una, del 2012. Va convidar Serguei Sokolov, un periodista de Nóvaia Gazeta que acaba publicar un article crític respecte a un cas gestionat per la institució que dirigeix, a viatjar amb ell des de Moscou fins a Naltxik, una petita localitat del nord del Caucas. Durant el vol, va exigir al reporter que es retractés de l’escrit, i una vegada arribat l’avió al seu destí, va introduir el passatger en un cotxe i el va portar fins a un bosc on va ordenar als guardaespatlles que els deixessin sols. Durant la conversa, es va burlar d’Anna Politkóvskaia, la cèlebre reportera assassinada sis anys abans, i va amenaçar la vida del seu interlocutor. Posteriorment, el mateix jurista va admetre els fets, va demanar disculpes i va assegurar que va ser víctima d’un «rampell emocional».

Eina del Kremlin D’acord amb la investigació Putin’s List, Bastrikin ha convertit el Comitè d’Investigació en «una de les eines per preservar el règim de Putin, obrint casos criminals contra els dirigents de l’oposició i investigacions en casos judicials clarament polítics». És un home de la màxima confiança del president Vladímir Putin, com ho prova la seva longeva relació, que es remunta als anys de facultat, quan tots dos cursaven estudis de Dret a la Universitat Estatal de Leningrad. La seva proximitat amb el líder del Kremlin l’ha convertit en un dels personatges del seu entorn més castigats per les sancions internacionals: als EUA hi té prohibida l’entrada i també els seus actius immobilitzats. A Rússia, per llei, els alts funcionaris russos i les personalitats amb accés als secrets d’estat tenen limitada la capacitat de comprar i tenir propietats als països membres de l’OTAN. Això no ha sigut obstacle perquè Bastrikin adquirís, de manera secreta, propietats immobiliàries a la República Txeca i fins i tot estigués en possessió d’un permís de residència, un extrem que va sortir a col·lació en una investigació parlamentària el 2006 i que va denunciar de nou el bloguer anticorrupció Alekséi Navalni sis anys més tard.