Pablo Iglesias va baixar de l’escenari de la seu de Podem. Va pujar al terrat de l’edifici, va obrir una cervesa i es va abraçar amb els seus companys. Era la matinada del 5 de maig i acabava de dimitir. Citant Silvio Rodríguez, s’havia acomiadat de tots els càrrecs, orgànics i institucionals. Després, se’n va anar a casa amb Irene Montero. Tots dos es van abraçar i, un cop sol, es va servir un whisky i es va fumar un «cigarret embolicat». «Estava feliç», resumeix l’exvicepresident al llibre Verdades a la cara, de l’editorial Navona.

En una desena d’entrevistes al periodista d’Eldiario.es Aitor Riveiro, Iglesias desgrana alguns dels moments claus dels set anys que van transcórrer des que va néixer Podem a Lavapiés fins que va abandonar la primera línia de la política, whisky i cigarret a la mà. «Déu meu, quina meravella. El que m’he tret de sobre», va pensar l’endemà en la soledat del xalet de Galapagar que tants maldecaps li va donar, però del qual no se’n penedeix.

L’exlíder d’Unides Podem va dimitir pels resultats obtinguts en les eleccions madrilenyes del 4 de maig. Havia renunciat a la vicepresidència segona del Govern per competir amb Isabel Díaz Ayuso i evitar que el partit morat desaparegués del Parlament autonòmic. Això últim ho va aconseguir, però la dreta va obtenir la majoria. Va ser llavors quan va veure el moment oportú, que feia temps que esperava, per renovar els lideratges tant a Podem com a l’espai confederal.

Iglesias relata en el llibre que va ser a l’estiu del 2020 quan va prendre la decisió de cedir el timó d’Unides Podem a Yolanda Díaz. La convocatòria de les eleccions a Madrid després de la moció de censura a Múrcia va suposar una finestra d’oportunitat: «Havia de trobar el moment precís. I el moment es va presentar». Isa Serra, imputada, no podia ser la candidata; Alberto Garzón va rebutjar l’oferta; Irene Montero va fer un pas endavant, però Iglesias va acabar acceptant la responsabilitat. «Ho havia de fer jo, per moltes raons que van començar a caure com una cascada al meu cap», assegura.