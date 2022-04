Pedro Sánchez viatjarà en els propers dies a Kíev per reunir-se amb el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski. El viatge serà «aviat», segons van explicar a la Moncloa, rebutjant oferir més detalls per ara «per raons de seguretat». La notícia del viatge del president a Ucraïna en plena guerra va arribar just després que ell mateix ratifiqués dilluns que es reobriria «d’aquí a pocs dies» l’ambaixada espanyola a Kíev.