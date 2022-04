L’últim dirigent europeu a desplaçar-se a Kíev per mostrar el seu suport polític a Ucraïna va ser, ahir, coincidint amb un empitjorament dels atacs a l’est del país, el president del Consell Europeu, Charles Michel. Després d’una primera parada a la localitat de Borodianka, arrasada igual que Butxa per les tropes russes, va ser rebut a la capital ucraïnesa pel president Volodímir Zelenski, a qui va traslladar que la Unió Europea (UE) farà «tot el possible» perquè el seu país guanyi la guerra iniciada per Vladímir Putin el 24 de febrer passat.

«No esteu sols. Estem amb vosaltres i farem tot el possible per ajudar-vos i fer que Ucraïna guanyi la guerra», va declarar en una roda de premsa en què Zelenski va tornar a demanar més armes, més sancions, inclòs un embargament al gas i petroli russos, i ajuda per començar a reconstruir el país.

Tot i que Zelenski va agrair la visita del representant europeu, que se suma a les ja fetes per la presidenta de l’Eurocambra, Roberta Metsola; la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i l’alt representant per a la política exterior de la UE, Josep Borrell, no va desaprofitar l’ocasió de recordar que els Vint-i-set encara poden fer més per impedir que Rússia segueixi finançant bombardejos i atacs. «Agraïm els cinc paquets de sancions, però hi ha coses que considerem que no hi són i han de ser desenvolupades amb més detall perquè fins ara no han estat suficients per aturar el finançament de la guerra», va dir.