La CUP demana des de Girona apostar per "l'agenda independentista"

La CUP ha demanat "trencar amb la falsa normalitat" que volen el PSC, Junts i ERC i apostar per "l'agenda independentista". Aquest ha estat el principal missatge que han llençat els anticapitalistes des de Girona en l'acte central de campanya, on han apujat el to contra Illa i Puigdemont. "Lamentablement els seus models de país no tenen diferències", ha defensat l'exdiputat Albert Botran. "Els únics que estem plantejant legislar en favor de la gent som la CUP", ha dit la cap de llista, Laia Estrada. La CUP ha acusat el líder del PSC de tenir un discurs "cunyat" i de ser "el candidat de facto" dels comuns. Estrada també ha carregat contra la candidatura d'Albiach. "Si algú espera que canviïn el rumb del país, ho porta clar", ha etzibat.

Els anticapitalistes han escollit com a escenari de l'acte central de campanya la Plaça de Catalunya de Girona, un punt emblemàtic de l'independentisme gironí, tal com ha recordat l'alcalde, Lluc Salellas. En aquesta línia, bona part dels discursos han fet referència al procés independentista.

Estrada demana a Puigdemont que aclareixi l'estratègia independentista

La cap de llista de la CUP, Laia Estrada, ha demanat a Puigdemont que clarifiqui quina és la seva estratègia independentista. "La gent ha de saber què vota", ha exclamat. "Un dia sentim el president parlar que vol tornar per trencar amb l'Estat, i l'altre dia diu que els supeditarà amb els acords amb què arribi a Madrid. Amb què quedem?", s'ha preguntat. Estrada també ha criticat que Puigdemont es reunís obertament amb el líder de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.

A ERC, Estrada li ha reclamat que aclareixi si pactarà amb el PSC. "Aragonès de moment no ha tancat la porta", ha lamentat. En aquesta línia, ha indicat que Illa "és un perill pel país i pel planeta pel seu negacionisme climàtic". "Posant el PSC pel mig no avancem, aquest país ha avançat quan s'ha dialogat amb la CUP", ha reivindicat.

A més, la CUP s'ha desmarcat dels comuns. "Votar-los no és garantia de canviar absolutament res perquè la seva agenda la marca Madrid", ha dit Estrada. "S'han deixat atrapar per aquesta OPA de Sumar, que és la marca blanca del PSOE", ha agregat.

Després de tot, ha fet una crida als indecisos i ha reivindicat la CUP com la formació que legislarà "en favor de la gent".

Tornar a apostar per l'agenda independentista

La candidata de la CUP per Girona, Montserrat Vinyets, ha retret que el candidat del PSC castellanitzi alguns topònims, com Lleida o el Baix Llobregat. "Senyor Illa o senyor Isla, no sé com li hauria de dir", ha ironitzat. Vinyets també ha lamentat que el socialista hagi "menyspreat els que es mobilitzen i s'organitzen". "Li molesta tenir una societat viva i organitzada? No serà que això li recorda a les mobilitzacions dels últims deu anys?", ha dit. La candidata gironina ha defensat que en aquesta dècada ha estat quan el país "ha vibrat més i ha posat en escac el règim del 78" i ha demanat "tornar a apostar per l'agenda independentista".

Al seu torn, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha posat la ciutat i les institucions locals "a disposició de reprendre el procés d'independència". "Necessitem tornar-lo a reprendre, no renunciarem a res i no ens fa por res, les institucions han de servir per acompanyar el procés popular i l'Ajuntament de Girona hi és i hi serà", ha afirmat.

Els anticapitalistes també han tret pit de les alcaldies que tenen a les comarques gironines i les han posat com a "bon exemple" a l'hora de "defensar la terra i estar al servei del poble català". A l'acte també hi ha participat la número dos per Barcelona, Laure Vega; i el cap de llista per Girona, Dani Cornellà. Entre els assistents, més d'una cinquantena, s'hi ha pogut veure l'exdiputada Mireia Vehí.

Cornellà fa una crida al vot per "plantar cara" a "totes les bestieses" que defensen el PSC, ERC i Junts

El cap de llista de la CUP per Girona a les eleccions del 12-M, Dani Cornellà, ha fet una crida al vot per tal de "plantar cara" a "totes les bestieses" que defensen el PSC, ERC i Junts. "Quan obres els seus despatxos et trobes els lobbies econòmics, i són ells els que decideixen", ha dit. "Als nostres ni entren ni són benvinguts", ha agregat el candidat en l'acte central del partit. Cornellà ha carregat contra les propostes per ampliar l'aeroport o el Quart Cinturó i ha reiterat que en les eleccions està en joc "el model de país". Així, ha contraposat les propostes que "posen catifes vermelles als poderosos" i les de la CUP. "Més avions, mes carreteres, més vehicle privat... ja n'hi ha prou, no els deixarem passar ni una més", ha exclamat.