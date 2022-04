El rei d'Espanya, Felip VI, ha fet públic el seu patrimoni en una decisió inèdita en l'àmbit de la monarquia espanyola. Segons el que ha publicat al web de la Casa Reial, el monarca té uns 2,6 milions d'euros. La major part, prop de 2,3 milions, els té en comptes corrents o d'estalvi, mentre que 300.000 euros més els té en objectes d'art, antiguitats i joies de caràcter personal. En un comunicat, la Sarsuela afirma que la comunicació forma part de la voluntat de Felip VI de modernitzar la corona «per fer-la mereixedora del respecte i la confiança de la ciutadania sota els principis de l'exemplaritat, la transparència, la rectitud i integritat en els seus comportaments».

En concret, el patrimoni del monarca, segons publica aquest comunicat al web de la Casa Reial, ascendeix a 2.573.392,80 euros. Un patrimoni que, afegeix el text, està constituït principalment per les retribucions que Felip VI ha rebut dels pressupostos de la Casa Reial durant els últims 25 anys, primer com a príncep d'Astúries a partir del 1998 i posteriorment com a rei a partir del 2014. Aquestes retribucions han ascendit a la quantitat bruta de 4.275.796,94 euros.