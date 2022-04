El president del govern central, Pedro Sánchez, ha demanat aquest dimecres a ERC "reconstruir la confiança" perduda pel cas del suposat espionatge a dirigents independentistes després que el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, li hagi advertit que es busqui d'altres suports si no aclareix els seus dubtes.

Sánchez ha reclamat diàleg per recuperar aquesta confiança en la sessió de control al govern del ple del Congrés davant una pregunta de Rufián sobre el suposat espionatge en la qual li ha instat a deixar clar si va haver-hi ordre per a això per part del govern socialista.

L'aposta pel diàleg per part d'ERC ha assegurat Rufián que és "granítica", però ha insistit en la necessitat d'aclarir l'ocorregut.

"Però de moment, demani-li el telèfon al senyor (Alberto) Casero", ha afegit el portaveu d'Esquerra en al·lusió al diputat del PP que, per error, va votar a favor de la reforma laboral i va permetre que tirés endavant.

Un advertiment que ha arribat un dia abans que el ple del Congrés voti el decret del pla contra la crisi derivada de la guerra d'Ucraïna i pel qual el govern no compta encara amb els suports necessaris.

El cap de l'Executiu ha recalcat que el seu govern ha demostrat la seva voluntat d'aclarir els fets i fer-ho amb transparència, objectivitat, amb rendició de comptes i atenint-se a la legalitat.

En aquest context, ha afirmat que el seu govern i ell mateix han demostrat amb paraules i fets la seva ferma voluntat pel diàleg i per superar una crisi amb Catalunya que va tenir moments difícils el 2017 i el 2019.

"Li demanaria que reconstruíssim aquesta confiança i reforcéssim el que està fent possible el retrobament en la societat catalana, que és el diàleg", ha reiterat.

Per a Sánchez la voluntat de transparència i objectivitat s'ha demostrat amb l'obertura d'un control intern al Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) i amb l'examen que durà a terme el Defensor del Poble.

Després de ressaltar que pocs precedents d'això hi ha a d'altres països occidentals, ha recordat que aquest dimarts es va desbloquejar la constitució de la comissió de secrets oficials al Congrés per poder compartir amb tota la Cambra les informacions.

"Tot el que s'ha fet per part del CNI és atenint-se, escrupolosament i rigorosament, a la llei, i hem demostrat la nostra absoluta disponibilitat per col·laborar amb la Justícia desclassificant els papers si així es requereix", ha subratllat.

Rufián ha assegurat que "per descomptat que l'Estat ha espiat, espia i espiarà de forma al·legal", cosa que ha dit que l'hi han comentat càrrecs d'Interior de governs socialistes i del PP en tres comissions d'investigació.

"La pregunta no és si s'ha espiat si s'espia o s'espiarà, sinó si aquesta vegada vostès ho van ordenar. Si ho van ordenar -ha postil·lat- és terriblement greu, però si no ho van ordenar és encara més terriblement greu perquè significa que vostès no han netejat les seves clavegueres".

Per al portaveu d'ERC, "quan no es netegen les clavegueres s'omplen de rates, i les rates s'ho mengen tot".

Ha afegit tenir la "sospita" que al PSOE pot no agradar-li Esquerra, Bildu, Compromís, Més País, el PdCat i, fins i tot, Unides Podem, i ha considerat que no passa res per això però que han de dir-ho.

"Tenen una alternativa, el PP, que és de centre, de centre penitenciari, Feijóo...ara bé, els seus votants l'han de saber", ha assenyalat abans d'assegurar que l'aposta d'ERC pel diàleg i per la negociació és "granítica" perquè es tracta de "la ideologia dels normals i dels més enfront dels menys".

Però després d'aquesta aposta pel diàleg és quan ha advertit a Sánchez: "Però de moment, demani-li el telèfon al senyor Casero".

Sánchez ha protagonitzat una anècdota a l'inici del seu cara a cara amb Rufián ja que s'ha dirigit a ell anomenant-lo "senyor Abascal" (amb qui havia debatut prèviament en una altra pregunta), cosa que el president del govern ha assumit que era "un lapsus imperdonable".

"Que m'espiïn val, però que em digui Abascal, em fastigueja" ha respost el dirigent d'ERC