La victòria del Sinn Féin provoca un gir en la història d’Irlanda del Nord

«El que ha passat avui representa un moment molt significatiu de canvi. Un moment determinant per a la nostra política i la nostra gent». Amb aquestes paraules, la líder del Sinn Féin, Michelle O’Neill, va confirmar ahir la victòria sense precedents dels republicans, hereus de l’IRA, que reclamen la unitat d’Irlanda. Els nacionalistes s’han convertit en la força política més votada en el nord de l’illa i la que més escons tindrà, dels 90 que componen l’Assemblea de Belfast. «El meu compromís és fer que la política funcioni. El meu compromís és buscar col·laboració, no divisió. Treballarem amb tots els que tenen altres visions polítiques. Els respectarem i esperem que ens respectin». O’Neill va demanar que el dilluns tots els partits retornin al castell de Stormont. «És urgent restaurar l’Executiu».

El requeriment de la que hauria de convertir-se en nova ministra principal de l’autonomia està lluny de complir-se. Unionistes i nacionalistes han d’acordar governar conjuntament, abans que els nous càrrecs puguin prendre possessió. El Partit Unionista Democràtic (DUP) havia guanyat fins ara les últimes cinc eleccions a l’Assemblea de Belfast. Per decisió del seu líder, Jeffry Donaldson, l’autonomia roman suspesa des de febrer.

Donaldson, relegat a la segona posició, no ha confirmat encara que estigui disposat a ser el vice-primer ministre en una coalició amb el Sinn Féin al capdavant. Des de fa setmanes porta advertint que boicotejarà la formació de l’Executiu autonòmic fins que Boris Johnson revisi el Protocol del Brexit i elimini la frontera comercial amb Gran Bretanya.

El triomf dels republicans no és gràcies a un augment en els vots, sinó a la fragmentació de l’unionisme i l’ascens d’una tercera força política. Al DUP li ha restat vots el TUV (Veu Unionista Tradicional) amb una posició més dura respecte al Protocol.

El Sinn Féin ha guanyat els comicis amb una campanya basada en els problemes de la gent del carrer, com l’augment del cost de la vida i la situació dels serveis socials. En un segon pla ha quedat la reivindicació de la unitat d'Irlanda, encara que és irrenunciable i fonamental per al moviment republicà. Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin i líder en la República d’Irlanda, va declarar ahir que impulsarà la celebració de referèndums en el nord i sud de l’illa en el termini de cinc anys. «En els pròxims anys, amb certesa dins d’aquesta dècada, veurem un canvi constitucional a l’illa d’Irlanda. Crec que el referèndum és possible en el termini de cinc anys».