Un comandant de l’Exèrcit rus que va ser capturat per Ucraïna serà el primer membre de les forces armades de Moscou a ser jutjat a territori ucraïnès, segons va anunciar la fiscal general d’aquest país, Irina Venediktova. Vadim Shishimarin, comandant de la unitat 32010 de la quarta divisió cuirassada de la Guàrdia Kantemirovskaia de la regió de Moscou, s’asseurà a la banqueta dels acusats pel presumpte assassinat d’un civil a la regió de Sumi. Segons la investigació de la fiscalia, el 28 de febrer passat Shishimarin, de 21 anys, va matar un home desarmat que anava en bicicleta per la carretera a la localitat de Txupajivka per evitar que el delatés les tropes ucraïneses.