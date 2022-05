Teror, un municipi de l'illa de Gran Canària, s'està preparant per celebrar el Dia de Canàries amb un variat programa d'actes del 28 al 30 de maig. Un d'aquests actes no ha passat desapercebut per als habitants de l'illa i, en conseqüència, s'ha viralitzat ràpidament a les xarxes socials. L'Ajuntament de Teror s'ha proposat realitzar l'entrepà de xoriç de més llarg de la història amb uns 500 metres de longitud. La voluminosa menja recorrerà diversos carrers del municipi a causa de la seva magnitud.

Gratis i amb premis a l'interior L'entrepà s'elaborarà amb pa i xoriç locals i, a més, comptarà en el seu interior amb premis i sorpreses com vals per a gastar en els comerços del municipi.