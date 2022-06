Les caceres gratis constituiran delicte fiscal si no van ser donacions

Un cap de setmana a cos de rei, transportat, allotjat i amb lloc gratuït en una munteria només pot ser dues coses a ulls d’Hisenda: increment de patrimoni no justificat o donació. I això és el que ara s’haurà de dirimir quan l’advocat Javier Sánchez-Junco respongui als requeriments d’informació sobre regals que fa Hisenda al seu client, Joan Carles de Borbó.

Segons va avançar El Mundo, l’Agència Tributària vol saber qui li va pagar les caceres a les quals va acudir l’excap de l’Estat un cop va abdicar. Qui i quant, perquè la quantia del regal ja no tan valorable en cas d’un increment de patrimoni sí que ho és en el segon supòsit, la donació.

Tot i això, la dada és clau en els dos escenaris. «Si aquestes caceres van suposar un increment de patrimoni no justificat i el tramita Hisenda, estaríem entrant en el terreny del delicte fiscal independentment de la quantia d’allò no declarat, perquè queden sense efecte per incompletes les dues regularitzacions que va presentar el rei emèrit», explica Carlos Cruzado, president de Gestha, sindicat de tècnics d’Hisenda.

«No s’entén que la Fiscalia, se suposa que amb el vistiplau d’Hisenda, hagi arxivat les seves perquisicions si encara Hisenda està demanant informació que pot afectar la validesa de les regularitzacions presentades», reflexiona Cruzado. Fonts del ministeri públic consideren «molt discutible» que aquestes activitats, així com els regals, es puguin considerar «increment patrimonial».