Els pares de Marta del Castillo, la jove per l'assassinat de la qual va ser condemnat Miguel Carcaño a 21 anys i tres mesos de presó, han mostrat aquest divendres la seva satisfacció per la sentència del Jutjat penal número set de Sevilla que condemna al jove Francisco Javier García, conegut com El Cuco i ja condemnat per encobrir el 2009 l'assassinat, i a la seva mare, a dos anys de presó per un delicte de fals testimoniatge comès en les seves compareixences com a testimonis en el judici celebrat el 2011 contra els adults acusats per aquest crim.

Dos anys i mig de presó per al Cuco i la seva mare per fals testimoni En roda de premsa, Antonio del Castillo i Eva Casanueva han mostrat el seu "orgull" per aquesta sentència, valorant especialment que la jutge hagi imposat als acusats els dos anys de presó que demanaven com acusació particular, "el màxim que marca la llei" per un delicte de fals testimoniatge, en considerar "la gravetat dels fets. Tots dos han rememorat que els acusats van reconèixer en el judici els fets atribuïts als mateixos per la Fiscalia, admetent amb això que "van mentir" en el judici celebrat el 2011 contra els adults acusats per l'assassinat de Marta del Castilol, un judici saldat amb la condemna de Miguel Carcaño com autor de l'assassinat però l'absolució de la resta dels acusats, que eren el seu amic Samuel Benítez, el seu germanastre Francisco Javier Delgado i la parella d'aquest últim. Tals acusats, segons han asseverat els pares de Marta del Castillo, van ser absolts a conseqüència de les "mentides" del Cuco en comparèixer com a testimoni en aquest judici de 2011. Recordant que encara que en el judici celebrat en contra seva els passats dies 26 i 27 de maig, el Cuco va admetre els fets de l'escrit d'acusació de la Fiscalia però va optar per no contestar preguntes, Antonio del Castillo ha manifestat que està segur que "el Cuco sap més coses" sobre els fets relacionats amb el crim, amb el que al seu entendre continua "encobrint". "Si el Cuco vol alguna cosa amb mi, que vingui i parlem els dos a soles. No em fan falta testimonis. Podem arribar a un acord", ha asseverat Antonio del Castillo, insistint que està "disposat a parlar" amb el Cuco i opinant que aquest "tem a algú".