El presumpte assassí de Shinzo Abe va començar a planejar el seu atemptat contra l’ex primer ministre la tardor passada, segons les proves recopilades per la policia nipona, que també apunten que el sospitós va portar a terme minuciosos preparatius per a l’atac.

Les autoritats creuen que el sospitós va decidir intentar assassinar Abe després de veure el setembre passat un missatge de vídeo gravat per l’exmandatari per a una organització afiliada a l’Església de la Unificació, la qual «odiava» el presumpte assassí, segons els detalls recollits pels mitjans nipons. El detingut, Tetsuya Yamagami, va confessar a la policia que havia atacat Abe pels seus suposats vincles amb una organització religiosa que li havia causat problemes familiars.

La branca japonesa de l’Església de la Unificació va confirmar la vigília que la mare de Yamagami era membre d’aquesta agrupació, i no va voler pronunciar-se sobre les suposades donacions que la dona hauria fet a l’organització i que l’haurien portat a la fallida, segons el relat del detingut.

Yamagami també va dir a la policia que la seva idea inicial era atacar algun líder de l’organització religiosa, abans de marcar-se Abe com a objectiu.

El sospitós va triar el míting que va fer Abe divendres passat a la ciutat de Nara (oest) per perpetrar el seu atac, després d’haver contemplat intentar-ho en un altre discurs del polític el dia anterior que se celebrava en un auditori d’una altra ciutat i amb accés restringit.

El míting de divendres passat va tenir lloc a peu de carrer davant una estació de trens, i amb un dispositiu de seguretat format per diversos agents, però sense cap separació física entre el polític i els ciutadans que volguessin sentir-lo, una cosa que és habitual en els esdeveniments polítics d’aquest tipus al Japó.

Yamagami va acudir al lloc dels fets una hora i mitja abans de l’atemptat, segons les imatges captades per les càmeres de seguretat, aparentment a la recerca d’una posició òptima per executar els seus plans. L’atacant es va acostar a Abe per l’esquena i li va disparar per primera vegada des d’una distància de set metres, i de cinc metres en la segona ocasió. Va fer servir una arma similar a una escopeta de fabricació domèstica. L’arma del crim es componia de dos tubs de metall subjectats amb cinta adhesiva i armats sobre un plafó de fusta, i era capaç de llançar fins a sis projectils en cada tret, cosa que li concedia més precisió i letalitat, segons el mateix detingut.

Yamagami va rebre formació sobre muntatge i ús d’armes de foc quan va treballar per a les Forces Marítimes d’Autodefensa (Exèrcit) del Japó entre el 2002 i el 2005. Va començar a fabricar les seves pròpies armes fa aproximadament un any inspirant-se en vídeos que va trobar a la xarxa, i va adquirir la pólvora utilitzada en l’atac través també d’internet, segons va relatar a les autoritats.