La ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha precisat que bars i restaurants poden limitar l’ús de l’aire condicionat a l’«entorn dels 25 graus», tenint en compte les recomanacions de la legislació laboral, davant els 27 graus que contempla el reial decret de mesures d’estalvi i eficiència energètica aprovat pel Govern.

En aquest sentit, ha aclarit que els 27 graus s’aplicaran «amb flexibilitat» i ha posat com a exemple que discoteques, cuines i gimnasos necessiten una temperatura diferent d’altres espais com una llibreria.

«No es pot demanar a treballadors que estan en condicions d’exercici físic important que no tinguin les condicions que el dret laboral garanteix respecte als màxims i mínims de temperatura», ha assegurat Ribera en declaracions a Onda Cero recollides per Europa Press.

Per això, els comerços i establiments hauran de justificar quan no apliquen el límit de temperatura al termòstat, una flexibilitat incorporada en el decret llei per protegir els drets de la salut laboral dels seus treballadors.

Ribera ha assenyalat que aquest primer paquet de mesures està pensat per a edificis d’ús públic «amb flexibilitats» segons el tipus d’activitat econòmica i la feina que s’hi exerceixi.

Així, ha distingit les feines sedentàries –treballar en una oficina– de les feines actives –l’activitat en un restaurant–. «El mateix decret llei incorpora una crida que allà on hi hagi espais on els treballadors hagin de desplaçar-se i tinguin un exercici físic, s’ha d’aplicar amb la flexibilitat que correspongui», ha aclarit la ministra sobre la variació del termòstat inicial.