El Departament de Defensa dels Estats Units està desenvolupant per primera vegada sostenidors que s’adapten a les necessitats de les dones soldat sobre el terreny.

El Centre per al Desenvolupament de les Habilitats de Combat de l’Exèrcit (DEVCOM, en anglès) va dissenyar quatre prototips de sostenidors que seran presentats per a la seva aprovació a la tardor i que podrien passar a ser inclosos com a part de l’uniforme de les dones de les Forces Armades, segons un comunicat.

Actualment no hi ha sostenidors optimitzats per a l’ús de les soldats dona en el terreny, va assegurar el DEVCOM en el text.

«Es faciliten sostenidors a prova de foc per als equips de combat i aviació, però no són adequats per a les activitats d’alt impacte», va remarcar el comunicat.

Els prototips estan dissenyats per ser compatibles amb les peces de combat que utilitzen les soldades i estan fets d’un material que és resistent al foc i que també protegeix de moviments d’alt impacte.

Només un 16,5% dels membres de l’Exèrcit nord-americà són dones, segons les últimes dades disponibles del Departament de Defensa.

Les dones van poder formar part de les forces armades formalment a partir de 1948, quan es va aprovar la legislació que ho permetia, tot i que no van entrar en les acadèmies fins als anys 70 i, segons l’Institut Brookings, van haver d’esperar fins a la dècada dels 90 per participar en missions aèries i navals de combat.