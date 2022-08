Mor als 91 anys l’últim president de la Unió Soviètica, Mijail Gorbatxov

L’exdirigent soviètic Mijail Gorbatxov, artífex dels primers passos de la Rússia moderna, va morir ahir dimarts en un hospital de Moscou als 91 anys d’edat. Gorbatxov, que va ser l’últim dirigent de l’antiga Unió Soviètica (URSS), va morir després d’una llarga malaltia, segons va informar l’Hospital Clínic Central a través de l’agència Interfax. Amb la seva mort, desapareix un dels grans símbols polítics del segle XX, associat al final de la Guerra Freda.

Gorbatxov va dirigir la Unió Soviètica entre els anys 1985 i 1991, primer al capdavant del Comitè Central del Partit Comunista i del Soviet Suprem i després ja com a president del país. La seva carrera política va culminar l’any 1991, quan va dimitir després de l’acord de dissolució de l’antiga URSS subscrit amb Bielorússia i Ucraïna, ja amb el Teló d’Acer en retirada.e

Premi Nobel de la Pau l’any 1990, simbolitza la fi d’una era per la en un altre temps poderosa Unió Soviètica, tot i que el seu llegat continua sent incòmode en uns certs sectors, de manera que la seva imatge no és igual de venerada que la d’altres dirigents associats a èpoques de grandesa.

Un gran estadista

L’actual president de Rússia, Vladimir Putin, l’ha reconegut no obstant això com un dels estadistes més importants de la història a nivell mundial, tot i que en els últims anys s’havia mantingut en un discret segon pla polític. La seva malaltia l’obligava a situar-se lluny del focus mediàtic, de manera que no consta cap pronunciament oficial de l’exmandatari sobre l’actual conflicte bèl·lic a Ucraïna. L’any 2019 va haver de ser ingressat en un hospital a causa d’una pneumònia, i els mitjans de comunicació locals havien informat que arribava a passar mesos ingressat a causa de diverses afeccions.

Defensa de la Perestroika

Tot i això, Gorbatxov va insistir al març de 2021, en complir 90 anys, en la seva defensa de la Perestroika, la política reformista que va obrir les portes del que avui és Rússia, que continua sent el seu gran llegat polític. L’exmandatari sempre havia considerat aquesta iniciativa, desenvolupada juntament amb el Glásnost (literalment, «obertura»), com el seu major assoliment polític, i al llarg de la seva vida no havia dubtat en defensar-ho en públic. «Estic completament convençut que era necessària i que ens vam moure en la direcció correcta», va dir en aquell moment en una entrevista a l’agència TASS, en recordar una etapa en la qual «el poble va guanyar llibertat» i es va posar fi a «un sistema totalitari».

Segons l’agència TASS, Gorbatxov serà enterrat en el cementiri de Novodevichy de Moscou, on reposen les restes de destacats personatges de la història d’aquest país i on hi ha també la tomba de l’esposa de l’exmandatari, Rasia.