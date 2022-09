Els conservadors escullen Liz Truss com a nova primera ministra britànica

Liz Truss és des d’ahir la nova primera ministra del Regne Unit, tot i que no ha estat escollida pels britànics per governar el país. Només el 12% dels votants considera que serà una bona cap de govern, mentre que el 52% considera que serà «dolenta» o «terrible», fins i tot pitjor que el seu predecessor, Boris Johnson, segons el sondeig publicat el cap de setmana passat per YouGov. Tal com es pronosticava des de l’inici de les primàries fa gairebé dos mesos, Truss es va imposar amb 81.326 vots (57,4%) a l’exministre de finances Rishi Sunak, que en va obtenir 60.399 (42,6%).

La victòria, per un marge menor del que s’esperava (Johnson va obtenir el 82,6%, David Cameron el 67,6%), mostra la divisió dins del partit i qüestiona si Truss té el mandat per afrontar les reformes econòmiques radicals que pretén fer, prioritzant el creixement i el consum, la redistribució i la millora del nivell de vida de les zones deprimides. La successora de Johnson ha estat situada en el càrrec per un minúscul percentatge d’afiliats del Partit Conservador. En total hi van participar 172.437 membres. El 99% dels ciutadans no ha tingut veu ni vot en la seva designació i és molt difícil creure que si hagués anat a urnes en unes eleccions generals Truss hauria triomfat.

«He fet campanya com a conservadora i governaré com a conservadora», va declarar en el seu discurs després de la victòria. Va retre un encès homenatge a Johnson. «Boris, vas aconseguir el Brexit, vas aixafar Jeremy Corbyn (exlíder laborista), vas dur a terme la vacunació i vas plantar cara a Vladímir Putin. Ets admirat». Va parlar de les seves intencions. «Portaré a terme un pla radical per reduir els impostos i potenciar el creixement de la nostra economia. Compliré amb la crisi energètica, amb les factures de la gent, però també amb els problemes en el subministrament d’energia. I compliré el servei públic de salut (NHS)». «Aconseguirem una gran victòria per al Partit Conservador el 2024», van ser les seves paraules finals.

Graham Brady, president del Comitè1922 (integrat per diputats conservadors sense càrrec en el govern), va ser l’encarregat d’anunciar el resultat. Truss volarà avui a Balmoral (Escòcia) en un avió de les Forces Aèries (RFA) per rebre l’encàrrec de la reina de formar govern. Abans Johnson haurà fet el mateix trajecte en un altre aparell per acomiadar-se de la sobirana. Isabel II acull el primer ministre número 15 del seu regnat, en un cerimonial que sempre fins ara havia tingut lloc al palau de Buckingham. La tradició es trenca per primer cop a causa de problemes de mobilitat de l’anciana monarca. Ja de tornada a Londres, Truss s’estrenarà en el càrrec amb un discurs a la nació a la porta de Downing Street, la seva nova residència, si el temps tempestuós i la pluja previsible no l’obliguen a fer-ho des d’un despatx.

La factura energètica

La tercera dona que ocupa la prefectura del Govern britànic no gaudirà del període de gràcia del qual solen gaudir els mandataris recentment nomenats. La principal prioritat serà aprovar immediatament un paquet d’ajuda per afrontar l’augment de les factures energètiques, en què s’espera que inclogui la congelació de les tarifes del gas i l’electricitat, que a partir de primers d’octubre pujaran un 80%. Truss vol abaixar els impostos, cosa que beneficiarà desproporcionadament, com va reconèixer, els més rics, però ella ho considera «just» perquè així s’incentiva el creixement econòmic. En l’èxit o el fracàs d’aquest paquet energètic es juga el càrrec. Si funciona podria arribar a la propera elecció d’aquí a dos anys. En cas contrari, podria estar fora d’aquí a uns mesos.

Les circumstàncies en què la designada recentment es posa al capdavant de l’executiu són molt difícils. El Regne Unit pateix calamitats similars a altres països, amb el cost de la vida, les conseqüències de la guerra d’Ucraïna i la crisi energètica, però agreujades pel Brexit, amb milions de famílies incapaces molt aviat de pagar les factures mentre els problemes es multipliquen en els serveis públics, igual que els anuncis de vaga en desenes de sectors. La proposta de reduir els drets dels treballadors en què estava treballant el fins ara ministre de Transports Grant Shapps pot conduir a un xoc frontal amb els sindicats.

Truss és el quart primer ministre del Regne Unit en vuit anys i la seva designació no acabarà amb aquest llarg període d’inestabilitat política d’una nació que ha perdut el rumb. Les divisions internes dels «tories» s’han exacerbat al llarg de la campanya de les primàries i les maquinacions no s’acabaran aquí. Truss no té el suport del grup parlamentari. Hi ha els que ja demanen públicament el retorn de Johnson, mentre altres especulen amb eleccions anticipades.