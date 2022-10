Putin avisa que defensarà «amb totes les forces» les regions annexionades

El president rus, Vladímir Putin, va signar ahir l’annexió de les regions ucraïneses ocupades de Donetsk, Lugansk, Jerson i Zaporijia. Prèviament, de matinada, havia reconegut la independència de Jerson i Zaporijia, un pas previ necessari. La independència del Donbàs va ser reconeguda dos dies abans de llançar l’operació militar especial a Ucraïna.

«Aquest és el desig de milions de ciutadans i és el seu dret», va dir Putin durant el seu discurs en una solemne cerimònia al Kremlin a la qual van assistir parlamentaris russos, membres del Govern, líders religiosos i governadors, així com els caps prorussos dels territoris separatistes, on entre el 23 i 27 de setembre es van celebrar referèndums per annexionar-se a Rússia qualificats per Kíev i Occident com a «farses» democràtiques. «El seu desig no es discutirà, Rússia no els trairà», va afegir abans de llançar un avís: «Defensarem la nostra terra amb totes les forces i mitjans dels quals disposem i ho farem tot per garantir la vida segura de la nostra gent. En això rau la gran missió alliberadora del nostre poble». La setmana passada, Putin va assegurar que estava disposat a fer servir armes nuclears per defensar la «integritat territorial» de Rússia.

El president rus va acusar Occident de «dividir el món entre els seus vassalls i tots els altres». I va vaticinar el col·lapse de l’hegemonia occidental i l’entrada del món en una fase de transformacions revolucionàries amb nous centres de desenvolupament que cada cop seran més nombrosos.

També va culpar països «anglosaxons» del suposat atac contra el gasoducte Nord Stream del Bàltic. «Les sancions no són suficients per als anglosaxons, han passat a un sabotatge increïble (...) havent organitzat explosions als gasoductes», va apuntar, per afegir que «gairebé han començat a destruir la infraestructura energètica europea comuna». «Ho va fer el que se’n beneficia, per descomptat», va dir en una referència indirecta als EUA.

Després de la proclamació de l’annexió, el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va anunciar la intenció de presentar una sol·licitud d’ingrés a l’OTAN pel procediment d’urgència. Segons el seu parer, Ucraïna ja està «de facto» en el camí per convertir-se en membre de l’Aliança Atlàntica i ha demostrat la seva «compatibilitat» amb els seus estàndards militars. El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, va evitar donar una resposta i va recordar que «la decisió sobre l’ingrés ha de ser presa pels 30 aliats».

La Unió Europea va condemnar de manera enèrgica i immediata el pas fet per Putin i va assenyalar que «Rússia està posant en perill la seguretat mundial». El president dels EUA, Joe Biden, també va rebutjar l’«intent fraudulent» de Moscou de sumar territori ucraïnès i va acusar el president rus de «violar la llei internacional». La vigília, el secretari general de l’ONU, António Guterres, va titllar l’annexió de «perillosa escalada».