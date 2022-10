La llei d’habitatge guanya pes per a la negociació dels propers Pressupostos

Unides Podem va intentar vincular fins a l’últim minut de les negociacions amb el PSOE el futur de la llei d’habitatge amb el dels Pressupostos per al 2023. Els socialistes es van negar des del principi i es van mantenir ferms fins al final. Tot i això, l’acord pressupostari va arribar dimarts sense que aquesta norma, nascuda a l’empara de les dues últimes negociacions sobre els comptes, en formés part. Tot i això, la llei podria tornar al centre de les converses, encara que no amb els morats, sinó amb ERC i Bildu per atraure’ls cap al «sí» als comptes públics.

L’acord de Pressupostos va arribar acompanyat de lloances d’un i altre partit del Govern, però amb crítiques dels morats per la negativa del PSOE a reactivar la tramitació de la llei d’habitatge. «Se’ns jutjarà pel que fem en matèria d’habitatge», va dir la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz.

L’ala socialista de l’executiu es va negar rotundament a obrir una negociació amb els seus socis per introduir canvis. Fonts de la Moncloa asseguren que ja van tancar un text amb els morats fa un any, quan Unides Podem també va lligar la norma als Pressupostos. Aleshores, tots dos partits van consensuar un text, després de més d’un any d’estirra i arronsa, però els morats volen ara endurir el control del preu dels lloguers.

La mateixa tàctica

Per al partit majoritari de l’executiu, aquesta negociació ja es va tancar. Almenys, amb Unides Podem. Accepta que es reobrin les converses sobre la norma, però no al Govern, sinó al Congrés i entre el PSOE i ERC i Bildu. I fonts de la Moncloa admeten que els republicans catalans intentaran pressionar en aquesta llei a canvi del «sí» els comptes.

«Uns Pressupostos que no prevegin la llei d’habitatge, directament o indirecta, comencen malament», va avisar dimarts el portaveu d’ERC a la cambra baixa, Gabriel Rufián, després de l’acord entre el PSOE i UP. «El vot d’ERC se sua», va afegir. En els comptes passats, els republicans van aplicar una dinàmica similar, condicionant el seu «sí» a la introducció d’esmenes a la llei de comunicació audiovisual per protegir el català. Els socialistes podrien haver evitat cedir davant d’Unides Podem ara per tenir un gest amb ERC i Bildu.