El Parlament Europeu ha exigit sancions contra els responsables de la mort de l'activista iraniana Mahsa Amini, arrestada per la policia el 13 de setembre per suposadament ignorar les regles sobre l'ús del vel i que va perdre la vida en un hospital de Teheran tres dies després per les ferides que va patir durant la detenció. En el ple de l'Eurocambra celebrat aquest dijous a Estrasburg, els eurodiputats han condemnat «amb la màxima força» els fets i han reclamat al govern iranià una investigació «imparcial» per part d'una autoritat independent per esclarir les acusacions de tortura i maltractament. Alhora, han demanat que s'alliberin els manifestants empresonats per les protestes a l'assassinat i es retirin els càrrecs que se'ls imputen.

En un comunicat emès després de la votació, la cambra insta a la Unió Europea a imposar sancions contra els funcionaris iranians implicats en la mort d'Amini i la violència contra els manifestants, inclosos tots aquells associats amb l'anomenada «policia de la moral». A més, l'Eurocambra expressa la seva «solidaritat» amb el moviment «pacífic de protesta a l'Iran» i condemna «enèrgicament l'ús generalitzat, intencional i desproporcionat de la força». A banda d'exigir una investigació al govern del país, el parlament també demana a l'Organització de les Nacions Unides (ONU) que en posi una altra en marxa i anima els estats membres amb representació diplomàtica a l'Iran a coordinar la seva acció en defensa dels activistes de drets humans.