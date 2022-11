La proposició de llei orgànica que reformarà el Codi Penal per derogar el delicte de sedició i substituir-lo per un de desordres públics agreujats podrà incloure també una modificació del delicte de malversació, pel qual també es va condemnar els principals líders del procés. El Govern central va assegurar que estudiarà «en profunditat» les possibles esmenes que introdueixi ERC a aquesta iniciativa que van registrar PSOE i Unides Podem a finals de la setmana passada. Els republicans catalans, així com els morats, volen que el Codi Penal diferenciï entre qui va malversar diners públics per enriquir-se personalment de qui els va destinar a altres causes. De fet, el mateix president republicà, Oriol Junqueras, va condicionar el suport d’Esquerra als Pressupostos Generals de l’Estat precisament a la modificació d’aquest delicte.

«Com passa amb qualsevol esmena, el que es farà serà estudiar-la en profunditat», va assegurar ahir el ministre de la Presidència, Félix Bolaños. Això sí, va negar que ja s’estigui negociant amb ERC, i per això no es va voler pronunciar sobre la proposta concreta que es podria incloure a la reforma del Codi Penal. Això no vol dir, però, que donin suport a la proposta. La ministra d’Educació i portaveu del PSOE, Pilar Alegría, va assegurar que la promesa de Sánchez era reformar la sedició i no pas una altra: «Teníem un compromís de legislatura, que era canviar delicte de sedició i homologar-lo amb els Codis Penals de les democràcies europees més consolidades, i ho hem fet mitjançant una proposició de llei». Tot i això, Alegría va dir que estudiaran qualsevol esmena.

Unides Podem sí que va revelar quines són les seves intencions. El seu portaveu, Jaume Asens, va explicar que estan estudiant si presentar una esmena per modificar el canvi que va fer el PP al Codi Penal el 2015 i rebaixar les penes de presó quan el delicte de malversació no comporti un enriquiment personal. Els socialistes no veuen amb mals ulls aquesta reforma. La ministra de Defensa, Margarita Robles, va afirmar que l’actual legislació és «molt desigual»: «Evidentment no és el mateix el corrupte que s’emporta els diners a la butxaca que aquell que no se’ls emporta». Un idèntic argument va defensar la responsable d’Hisenda, María Jesús Montero.

El PP considera que Sánchez acabarà reformant la malversació per, de retruc, beneficiar també l’expresident de la Junta d’Andalusia i del PSOE José Antonio Griñán. La modificació també afectaria condemnats i imputats per corrupció del PP i altres partits. Tot i això, fonts de l’equip d’Alberto Núñez Feijóo destaquen que ells rebutgen qualsevol canvi en la tipificació de la malversació. «Sánchez farà les dues reformes alhora, sedició i malversació. Ho faran tan ràpid com sigui possible per minimitzar l’impacte social i que es pugui oblidar abans de les eleccions», apunten.

Pressió republicana

Mentrestant, la pressió republicana iniciada ja pel mateix Junqueras va trobar fil de continuïtat en el president de la Generalitat, Pere Aragonès. El cap de l’executiu català va defensar ahir que el pas següent en la negociació amb el Govern central és reformar el delicte de malversació durant la tramitació parlamentària de la modificació del Codi Penal que deroga la sedició. I és que la intenció dels republicans és aconseguir una sèrie de reformes legislatives que, sumades, «s’assemblin» al màxim possible als efectes d’una amnistia.

Per als republicans, l’agenda judicial tenia dos grans obstacles. Un objectiu, el de les lleis, i un altre subjectiu, la interpretació que en fan els jutges. Aragonès va reconèixer que no s’elimina del tot aquest marge d’interpretació perquè només s’aconseguiria amb una amnistia, però va destacar que han aconseguit eliminar la sedició i que en una negociació no es poden assolir els teus objectius del tot: «No és el Codi Penal d’ERC», va sentenciar.

Junts, per la seva banda, va detallar ahir que presentarà esmenes a la reforma del Codi Penal amb un text alternatiu «que només contempli la derogació» del delicte de sedició.