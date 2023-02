El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que el proper Consell de Ministres aprovarà una partida "històrica" de 2.520 milions d'euros en beques, un 18% més que l'any passat. "Serà la major partida de la història de la nostra democràcia en beques i beneficiarà un milió de joves del nostre país", ha afirmat Sánchez aquest dissabte en un acte del PSOE a Saragossa.

"La formació és un dret dels nens i dels joves, amb independència del compte corrent de la seva família", ha reivindicat el president espanyol, que també ha parlat de la posada en marxa d'una ajuda universal de 400 euros per a alumnes amb discapacitat. "Seran 200 milions, se'n beneficiaran 250.000 estudiants i servirà per fer un sistema més inclusiu", ha assenyalat Sánchez.

"Aquests 2.520 MEUR en beques són 1.000 milions més que quan governava el PP. És a dir un 70% més de recursos que aquest govern està posant en mans dels estudiants perquè puguin llaurar-se un futur millor", ha reflexionat en veu alta el secretari general del PSOE, que ha recordat que en l'últim any de Rajoy al capdavant de la Moncloa –el 2017- el pressupost per a beques va ser de només 1.500 milions d'euros. "I seran beques per als qui ho necessiten de veritat, no beques per a rics com fan altres governs autonòmics", ha etzibat Sánchez entre aplaudiments, referint-se sense citar-la a la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso. "Garantirem així la igualtat d'oportunitats dels alumnes, visquin on visquin", ha insistit el president espanyol.

Sánchez, al PP sobre el dret a l'avortament: "Benvinguts al segle XXI"

Segons el govern espanyol, la quantia mitjana de les beques s'estima en 1.730 euros per als estudiants no universitaris i en 3.130 euros per als estudiants universitaris, per al pròxim curs 2023-2024. En paral·lel, Sánchez ha continuat recriminant al PP que faci una oposició "frontal i sense ajudes". "Aquesta setmana la dreta ha dit no a l'avortament, no a la pujada de l'SMI, no a la revalorització de les pensions i no a l'impost de les grans fortunes", ha enumerat el president espanyol. "Només diuen 'sí' a defensar els privilegis d'uns pocs i 'no' a defensar les conquestes i els avenços de la majoria social d'aquest país", ha lamentat Sánchez, que s'ha dirigit directament a Alberto Núñez Feijóo.

"Aplaudeixo que reconegui que l'avortament és un dret, tot i que puntualitzi que no és fonamental. Benvingut al segle XXI, encara que sigui amb 23 anys de retard", ha ironitzat el president del govern espanyol. "L'avortament és un dret de les dones i ningú, i molt menys el PP, té el dret a interferir en la llibertat d'una dona a decidir quan ser mare i quan no", ha volgut deixar clar Sánchez. "I tenir una feina i un salari decent també és un dret dels treballadors; i tenir una pensió digna igualment és un dret dels jubilats; i tenir una sanitat pública gratuïta i universal és un dret dels ciutadans del nostre país", ha volgut recordar Sánchez al líder del PP.