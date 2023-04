L'exministre Josep Piqué ha mort aquest dijous als 68 anys d'edat a l'hospital 12 d'Octubre de Madrid, segons ha informat la família en un comunicat i han confirmat diversos càrrecs del PP.

"Amb profund dolor comuniquem la defunció del nostre espòs i pare, Josep Piqué Camps, en el 12 d'Octubre de Madrid. La seva integritat personal, la seva fortalesa, el seu amor per la família, el treball i la seva lluita per la vida ens acompanyaran sempre", resa la nota de la família del qual va ser també portaveu del Govern.

La capella ardent del que fou portaveu del Govern i ministre d'Exteriors, Indústria, Ciència i Tecnologia durant els Governs del Partit Popular amb José María Aznar com a president, serà instal·lada a Madrid, en el Tanatori de la M30 demà divendres, 7 d'abril, des de les 9 fins a les 14 hores.

Llicenciat en Ciències Econòmiques i empresarials

L'exministre, de 68 anys i nascut a Vilanova i la Geltrú (Barcelona), era llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i en Dret per la Universitat de Barcelona.

Durant la seva etapa universitària va ser militant del PSUC, formació comunista catalana, i va començar la seva carrera professional com a professor en la Universitat de Barcelona.

Ja entre 1986 i 1988 va ser director general d'Indústria de la Generalitat per a més tard incorporar-se a Ercros, controlat pel grup KIO, de la qual va arribar a ser conseller delegat i president.

El 1992 va assumir la vicepresidència del Cercle d'Economia de Barcelona i tres anys després la presidència, i ja el 5 de maig de 1996 va ser nomenat ministre d'Indústria i Energia en el primer gabinet de José María Aznar.

Durant la seva gestió es van privatitzar nombroses empreses de participació estatal com Repsol, Aceralia, Telefónica i Endesa, i també es va liquidar l'Agència Industrial de l'Estat i es van establir les bases de la liberalització del sector elèctric.

Dos anys després, el 1998, va passar a simultaniejar el seu lloc de ministre amb el de portaveu del Govern.

Candidat a Catalunya

Piqué va decidir ingressar al PP el gener de 1999 i es va incorporar al Comitè Executiu Nacional. Va ser elegit diputat per Barcelona el març de 2000 i al mes següent va ser nomenat ministre d'Afers exteriors.

Durant una mica més d'un any, de juliol de 2002 a setembre de 2003 va ser ministre de Ciència i Tecnologia i va passar a ser president del PP de Catalunya i candidat a la Generalitat en les eleccions de novembre.

Poc després de prendre possessió de l'escó va ser designat senador per Catalunya i va ser reelegit president del PP català el novembre de 2004 però va tenir problemes d'afinitat amb la direcció nacional del partit.

Suport a l'Estatut català

El novembre de 2006, de nou es va presentar a les eleccions catalanes com a candidat del PP, però la seva falta de sintonia amb la direcció del partit nacional i el seu suport a l'Estatut el van portar a dimitir com a president del PP català el juliol de 2007. Més tard va renunciar com a diputat en el Parlament català i com a senador.

Aquest mateix any, en el qual va ser vocal del Cercle d'Economia i com a col·laborador acadèmic a l'Escola de Negocis d'Esade, es va incorporar a l'empresa privada. Va ser president de Vueling de 2007 a 2013, any en què el Grup IAG tom el control de l'aerolínia. Durant la seva gestió la companyia es va fusionar amb Clickair.

Posteriorment, va ser conseller delegat i vicepresident segon de OHL, des d'octubre de 2013 a juny de 2016.

El desembre de 2017 va ser nomenat president d'ITP Aero, filial de Rolls Royce dedicada a la producció de components de motors aeronàutics, i el 2022, president de la Comissió d'Auditoria de la companyia especialitzada en telediagnòstic i radioteràpia Atrys Health.

Era també conseller de Seat (2017), de la proveïdora de solucions tecnològiques per al sector turístic Amadeus (2019) i de l'asseguradora Mapfre Internacional, i al seu torn va ser conseller de l'energètica Abengoa i de l'aeroportuària Aena.

Va ser reconegut en 2003 amb la Gran Creu del Real i Distingit Orde Espanyol de Carles III.

Piqué és autor de nombroses publicacions de política econòmica i anàlisi geopolítica.

El setembre de 2013 va sofrir una hemorràgia interna lleu per la qual va haver de ser ingressat en el madrileny hospital Ramón y Cajal. Divorciat de la ginecòloga Margarita Montaner, amb la qual tenia tres fills, estava casat en segones núpcies amb la periodista Gloria Lomana des de 2009.