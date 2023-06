Sumar i Podem van signar sobre la botzina l’acord de coalició per a concórrer de manera conjunta a les eleccions generals del pròxim 23-J. Després de deu dies d’intenses negociacions que s’han saldat amb un final altament bast, fonts pròximes a Yolanda Díaz van confirmar que els morats han ratificat el pacte per a acudir en aliança als comicis, malgrat les queixes pel veto a Irene Montero i per l’escassa representació que tenen en les llistes electorals.

Segons van informar des de Sumar, el partit morat hauria signat ja l’acord, pel qual obtindrien el lloc número 5 per la llista de Madrid, a més de ser cap de llista per Cadis, Múrcia o per Biscaia, entre altres places.

Podem puja així al carrusel d’aliances que ha segellat Yolanda Díaz en els últims dies, amb Drago, el partit d’Alberto Rodríguez que serà cap de llista per Santa Cruz de Tenerife; amb la Chunta Aragonesista, que tindrà el número 1 per Saragossa; Más Madrid, que tindrà tres llocs de sortida en les llistes per la capital i marcarà l’empremta de la campanya nacional; Compromís, que tindrà al cap de llista de València, entre altres coses; a més d’IU, que liderarà les candidatures de Còrdova o Màlaga; o Catalunya en Comú, que ha formalitzat el seu acord a última hora d’aquest divendres.

Un difícil desenllaç

Gairebé en el temps de descompte i en un ambient poc propici per a il·lusionar a la ciutadania, la líder de Sumar va aconseguir l’objectiu que portava prometent més d’un any, unificar a totes les formacions a l’esquerra del PSOE en una única candidatura sota el nom de Sumar, excepte excepcions puntuals, i que usarà una fotografia seva com a logo en les paperetes electorals. No obstant això, no ha resultat gens senzill.

L’avançament electoral va enxampar a Díaz a contrapeu i la va obligar a accelerar un procés per al qual comptava a tenir diversos mesos. En aquests deu dies l’escull principal ha estat la negociació amb Podem que fins ahir mateix no es va aconseguir tancar. La secretària general dels morats, Ione Belarra, va confirmar al migdia la seva intenció de coalitzar-se amb Sumar, però va denunciar que Díaz hagi vetat a Montero i els hagi deixat amb una representació en les llistes que podria portar-los a la desaparició del Congrés.

Després de les acusacions de Belarra, els morats van continuar negociant amb l’equip de Díaz. No obstant això, l’acord que s’ha acabat registrant és el mateix que estava sobre la taula al principi del matí. Podem obté així el cinquè lloc en les llistes per Madrid que, previsiblement, ocuparà Ione Belarra; el quart per Barcelona; i els números u per Àvila, Llaurava, Badajoz, Càceres, Granada, Guadalajara, Guipúscoa, Las Palmas, Múrcia, Navarra, Palència Segòvia i Terol.

Desacord fins poc abans

Fins poques hores abans, encara la secretària general de Podemos, Ione Belarra, lamentava que Yolanda Díaz estigués vetant la ministra d’Igualtat, Irene Montero, en les llistes electorals. «Ens sembla, no sols una injustícia, sinó, a més, un tremend error polític», sentenciava.