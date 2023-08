La presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, no optarà a repetir en el càrrec la propera legislatura. La diputada del PSC, cap de llista a les eleccions del 23 de juliol, ha ocupat la presidència de la cambra baixa espanyola des de l'any 2019 i prèviament, entre el 2018 i el 2019, havia estat ministra de Política Territorial i Funció Pública. La setmana que ve, dijous, s'ha d'escollir la nova Mesa del Congrés i, segons ha publicat 'El Confidencial' aquest dimarts, Batet no serà la candidata del PSOE a presidir-la. Fonts socialistes han confirmat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que ha estat ella mateixa qui ha renunciat a ser la candidata i que ha confiat que hi haurà "una majoria progressista" amb un president del PSOE.

L'exlehendakari Patxi López és un dels noms amb més força a la bancada socialista per encapçalar la Mesa. López ja va presidir el Congrés breument de gener a juliol de l'any 2016, però una repetició electoral per falta de suports per investir un president del govern espanyol va dur a la dissolució de les cambres. Va ser la primera vegada que es convocaven comicis per la incapacitat d'investir un candidat a l'estat espanyol.

Tot i aquest canvi de noms, els socialistes necessiten un ampli acord amb Sumar i les forces nacionalistes i independentistes del Congrés per assegurar-se el control de la Mesa, ja que el PP és qui té més escons i amb Vox podrien garantir-se la majoria dels càrrecs de l'òrgan rector del Congrés si no hi ha un pacte de la resta de forces per desbancar-los. El Congrés –i també el Senat– es constitueixen el dia 17, que és quan se n'escullen les meses.