L'enroc en els vetos creuats fa sobrevolar el fantasma de la repetició electoral a la recta final de la campanya

Els candidats a la presidència de la Generalitat no és mouen ni un mil·límetre de les seves posicions i els vetos creuats entre uns i altres ha tornat a fer sobrevolar el fantasma de la repetició electoral en el debat de la CCMA d'aquest dimarts. El número 3 per Barcelona de Junts, Josep Rull, assegura que no faran president Salvador Illa. El candidat d'ERC, Pere Aragonès, demana poder liderar un Govern de "grans consensos" i situa Salvador Illa com a cap de l'oposició, mentre que el candidat socialista repta la resta de partits a no bloquejar la seva investidura. Per la seva banda, Jéssica Albiach (Comuns Sumar) s'ofereix a arribar acords programàtics amb la CUP, ERC o PSC per configurar un govern progressista.

En aquest sentit, la líder els Comuns lamenta que Catalunya tingui "un dels Parlaments més progressistes d'Europa, però sempre s'acabi pactant amb la dreta". Albiach ha deixat clar el seu veto a Junts i critica els acostaments del candidat socialista a la candidatura de Puigdemont. "El govern transversal és un eufemisme", ha etzibat.

El candidat del PSC, Salvador Illa, ha evitat pronunciar-se sobre "caramboles" i diu que el que passi al Parlament després del 12-M "ho decidiran els ciutadans" i que ell és qui encapçala la millor opció per al diàleg i per recuperar l'estabilitat jurídica i política a Catalunya. Illa assegura que es presentarà a la investidura.

Per la seva banda, el candidat d'ERC, Pere Aragonès, ha retret als seus ex socis d'investidura, Junts i la CUP, d'haver "marxat" del consens i fa una crida a recuperar els acords en la nova legislatura. Aragonès, a més, avisa l'independentisme, que un eventual govern liderat per Puigdemont podria tenir el suport d'Aliança Catalana mentre ell tanca la porta a l'extrema dreta.

La resposta del número 3 per Barcelona de Junts, Josep Rull, ha estat clara i assegura que no pactaran amb Aliança Catalana i situa les eleccions de diumenge en una disputa entre Illa i Puigdemont. Segons Rull, Junts és "l'única opció independentista que pot guanyar" i demana el suport de l'electorat per "recosir" l'espai independentista.

En canvi, la candidata de la CUP, Laia Estrada, li retreu a ERC que deixés els acords d'investidura "en un calaix" i es "llancés" als braços del PSC per als pressupostos. La CUP reclama als partits independentistes i també als Comuns recuperar l'agenda social i nacional pròpia. "La lògica diu que ens hauríem d'entendre".

El front constitucionalista també s'ha enviat dards creuats, apel·lat a la desconfiança i la deslleialtat dels uns i dels altres. El candidat del PP, Alejandro Fernández, assegura que vol ser "decisiu" el 12-M; mentre el candidat de Vox, Ignacio Garriga, afirma que serà a l'oposició i que en cap cas donarà suport a Junts o el PSC perquè és "un separatista més".

El candidat de Cs, Carlos Carrizosa, ha tornat a carregar contra el PSC i el PP i els acusa de voler "pactar amb el separatisme" si això els beneficia per a eventuals negociacions a la Moncloa. "Si de veritat volem obrir una nova etapa no es pot fer de la mateixa manera ni amb les mateixes persones", conclou.