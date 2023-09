La presidenta de la Comissió Europea (CE), Ursula von der Leyen, i la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, han visitat aquest diumenge l'illa de Lampedusa, en plena crisi migratòria després de l'arribada de més de 10.000 migrants en poc més de 72 hores. "La immigració il·legal és un desafiament europeu que demana una resposta europea", ha reconegut Von der Leyen en la conferència conjunta amb Meloni. "Vull ser molt clara, tenim una obligació com a part de la comunitat internacional. Però serem nosaltres els qui decidirem qui ve a Europa i en quines circumstàncies, no els contrabandistes", ha volgut deixar clar la presidenta de la CE, que ha posat sobre la taula un pla de 10 punts per abordar la crisi migratòria a Europa.

Entre els punts més destacats del decàleg hi ha reforçar el suport a Itàlia per part de l'Agència d'Asil de la Unió Europea (EUAA) i Frontex per gestionar l'elevat nombre de migrants, activar el "mecanisme de solidaritat voluntària" perquè d'altres països europeus assumeixin migrants arribats a Lampedusa –amb especial atenció a dones i menors no acompanyats-, actualitzar la legislació europea contra el tràfic de persones o definir nous corredors humanitaris legals i segurs. "La UE ha de reforçar les vies legals i els corredors humanitaris per als migrants per tal de desanimar els migrants irregulars", ha assenyalat Von der Leyen, que ha visitat el port de Lampedusa, el moll de Favaloro i el punt d'acollida dels migrants.

"Els contrabandistes són persones sense escrúpols que guanyen milers i milers de milions posant gent a vaixells amb mentides: els posen en risc només per guanyar diners", ha carregat la presidenta de la CE. "S'ha d'explicar als migrants als països d'origen que si trien els traficants perden els diners, però que si venen legalment els acollirem", ha afegit Von der Leyen, que ha volgut agrair l'enorme "tasca de solidaritat" de la gent de Lampedusa, equips d'emergència i autoritats. "Itàlia pot comptar amb la Unió Europea. I és a través d'accions concretes que podrem canviar coses concretes", ha recalcat la presidenta de la CE, que ha estat acompanyada per la comissària europea d'Interior, Ylva Johansson.

Meloni: "El futur d'Europa està en joc aquí"

"La presència de Von der Leyen més que un gest de solidaritat cap a Itàlia és un gest de responsabilitat d'Europa", ha afirmat la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. "Lampedusa són les fronteres d'Itàlia, però també són les fronteres d'Europa. És un problema que afecta tothom i que ha de ser abordat per tothom", ha reclamat Meloni. "El futur d'Europa està en joc aquí", ha sentenciat la 'premier' italiana. "Cal trobar solucions serioses, complexes i duradores. I que vagin en la mateixa direcció. Una part d'Europa no pot anar per un camí de solucionar el problema de la immigració irregular, mentre una altra part desmunta tota la feina per qüestions ideològiques", ha etzibat Meloni, que s'ha mostrat partidària de tallar de soca-rel la migració il·legal en origen.

"La migració irregular no se soluciona amb la redistribució de fluxos migratoris. Així no solucionarem mai el problema. Cal tallar el flux des de la sortida", ha insistit la primera ministra italiana, que apostat per "acords estructurals" amb els països del nord d'Àfrica per impedir la sortida de barques irregulars, la lluita directa contra les màfies, pactar quotes de migració legals entre els estats membres de la UE, una solució naval europea eficaç per aturar els contrabandistes i una major implicació de l'ONU. "És una crisi global. Si no l'afrontem, ens arrastrarà a tots", ha conclòs Meloni.