Un menor d’uns 15 anys ha hagut de ser traslladat aquest dijous en helicòpter després de rebre una pallissa en un institut d’Alhama de Granada i, donada la gravetat de les lesions, es troba en aquests moments ingressat a la Unitat de Cures Intensives (uci) de l’Hospital de Traumatologia, segons han informat a Europa Press fonts sanitàries i del 112.

El noi no presenta en principi ferides d’arma blanca, si bé estava inconscient a causa de la pallissa i «no responia» quan han arribat els serveis sanitaris, per la qual cosa s’ha decidit el seu trasllat en un helicòpter del 061.

L’alcalde del municipi, Jesús Ubiña, ha explicat a Europa Press que, segons les primeres informacions que es manegen, la víctima ha sigut testimoni d’una baralla prèvia i ha sigut agredit «en venjança» després que informés sobre el que havia passat. Els presumptes agressors, segons relata el regidor, ja han protagonitzat altres aldarulls.

El regidor afirma que no és la primera vegada que adverteix a la Subdelegació del Govern a Granada d’aldarulls provocats per una banda minoritària de la població magribina que viu al municipi, entre els quals hi hauria el presumpte agressor, i que no faciliten la convivència, fins i tot per a la resta d’estrangers que sí que estan molt integrats al municipi, lamenta.

La Policia Local preveu que la mare del menor agredit presentarà aquest divendres la denúncia per la pallissa que ha rebut el seu fill al centre educatiu al qual assisteixen alumnes de diversos municipis. El regidor explica que en alguna ocasió s’ha produït alguna baralla al centre, però mai res d’aquesta envergadura i ha confiat en la ràpida recuperació del menor.