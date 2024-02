El president rus, Vladímir Putin, ha advertit que les "amenaces d'Occident" eleven el risc "real" d'un conflicte nuclear. "El que estan inventant constitueix una amenaça real de conflicte amb l'ús d'armes nuclears, que suposaria la destrucció de la civilització", ha apuntat en el discurs sobre l'estat de la nació, pronunciat aquest dijous des de Moscou. Davant el parlament, el dirigent també ha advertit que qualsevol intent d'atac a Rússia -en resposta a les declaracions de Macron, que no descarta enviar tropes occidentals a Ucraïna- tindrà "conseqüències pitjors que la Segona Guerra Mundial" i ha assegurat que Moscou disposa d'armes capaces d'atacar objectius en territori europeu i nord-americà. "Ells [Occident] ja ho saben", ha afegit.

Putin ha avisat que hi haurà "conseqüències tràgiques" si qualsevol país occidental s'atreveix a enviar tropes a Kíiv. "Haurien d'adonar-se que nosaltres també tenim armes que poden atacar el seu territori; tot el que se li acut a Occident crea l'amenaça real d'un conflicte amb l'ús d'armes nuclears i, per tant, la destrucció de la civilització", ha remarcat.

Precisament sobre la invasió d'Ucraïna, Putin ha continuat referint-se a l'atac com una "operació militar especial" que té com a objectiu "erradicar el nazisme" al país. En aquest sentit, ha subratllat que "la majoria dels russos donen suport a l'operació" i ha llançat un missatge d'unitat a la població per superar "qualsevol obstacle".

Al mateix temps, el president ha acusat Occident de voler portar Rússia a una cursa armamentista –"repetint el truc dels anys 80" durant la Guerra Freda- i ha defensat que Rússia no pot ser aïllada del món. "Sense una Rússia forta i sobirana, un nou ordre mundial robust és impossible", ha manifestat.