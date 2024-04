Manos Limpias admet que la seva denúncia es basa "només" en informacions de portals de la dreta

El secretari general de Manos Limpias, Miguel Bernad, ha fet públic un comunicat on admet que la querella que va presentar davant un jutjat de Madrid es basa "només" en informacions aparegudes a mitjans i portals suposadament periodístics. En una nota que ha fet pública aquest dijous, explica que quan va veure que s'anaven publicant i la Fiscalia "no actuava d'ofici" va decidir "posar en coneixement del jutjat aquestes informacions". "Si no són certes", sosté, "seran els qui les van publicar els qui han d'assumir la falsedat, però si són certes entenem que la causa judicial haurà de seguir".

En el mateix comunicat, Bernad considera "inacceptable" la reacció del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El secretari general de Manos Limpas creu que Sánchez hauria de donar explicacions respecte a la veracitat o no dels fets, en comptes "d'insultar" el seu sindicat "per haver exercit un dret constitucional".Bernad nega que formi part de cap campanya contra Sánchez i assegura que en la seva actuació no hi ha cap "falsedat". Critica que el president espanyol qualifiqui Manos Limpias d'"organització ultradretana" o doni a entendre que el sindicat forma part d'una "campanya de la dreta" contra ell, cosa que –diu- "és falsa".En aquest punt, denuncia que la "premsa progubernamental" l'ha "insultat" recordant que va ser empresonat per ordre de l'Audiència Nacional per haver extorsionat a bancs i empreses perquè paguessin a canvi d'evitar accions judicials o campanyes de descrèdit en la seva contra.Bernad recorda que el Tribunal Suprem el va acabar absolent i sosté que les informacions "difamatòries" contra ell "són falses" i "en alguns casos calumnioses".