L´èxit de la dona com a motor d´inspiració i motivació

Cinc ponents comparteixen les seves experiències professionals i personals en la jornada eWoman Girona 2019 que serveix per reconèixer el talent femení i impulsar la capacitat d'innovar

JESÚS BADENES La capacitat d'innovar, el reconeixement del talent femení, i la voluntat d'inspirar i motivar altres dones es van reunir ahir a l'auditori de Girona la segona edició de l'eWoman Girona. Una jornada amb l'objectiu de servir d'altaveu per mostrar els casos d'èxit de dones que han destacat dins la seva trajectòria professional i que lluiten en diferents entorns d'actualitat. Organitzat per Diari de Girona i Prensa Ibérica, l'acte està patrocinat per LaLiga, la Universitat de Girona, Oliva Motor, Fibracat i Endesa; impulsat per CaixaBank amb la col·laboració de Dermika, Palace Woman, l'Ajuntament de Girona i Prat Sàbat.

La periodista de Diari de Girona Laura Fanals va ser l'encarregada de conduir la jornada eWoman Girona i va donar pas a la tinenta d'alcalde d'Hisenda i Règim Interior de l'Ajuntament de Girona, Maria Àngels Planas, que va celebrar l'avanç de la dona en el món empresarial en els darrers anys, tot i que va constatar que encara hi ha moltes mancances, entre elles la falta de dones en llocs directius. Planas va assenyalar que «és molt important l'empoderament femení i fer xarxa». Segons l'opinió de Plana, els equips de treball mixtes són molts més efectius que els formats únicament per homes o per dones.

En la benvinguda va intervenir també Joana Barbany, directora general de Societat Digital de la Generalitat, qui va destacar l'aposta del govern català per fer de Catalunya un hub digital de referència internacional i les polítiques digitals. Barbany va recordar la importància de jornades com aquesta, que posen en relleu experiències de dones d'èxit.

La directora general va exposar la situació de Catalunya davant els reptes de l'economia digital i va apuntar que molts dels llocs de treball que faran falta en els pròxims anys encara no existeixen. A més va lamentar que en l'àmbit digital hi ha falta de dones en posicions de responsabilitat i que, malgrat haver-se reduït la bretxa, encara existeix. Barbany va aprofitar la jornada eWoman per donar a conèixer la creació de programes des del govern català per promoure l'emprenedoria femenina.

En el torn de ponències la primera intervenció de Meritxell Bautista, CMO i cofundadora de Fibracat, va reflexionar sobre l'èxit a partir de la seva pròpia experiència personal amb una emotiva conferència que va sacsejar el públic assistent.

La segona conferència va anar a càrrec de Catalina Hoffmann Muñoz Seca, fundadora de Vitalia, la primera franquícia a Espanya de centres de dia per a gent gran, i creadora del Mètode Hoffmann, que va donar conèixer la seva experiència vital i professional a l'eWoman Girona i va reclamar a les assistents que no es confirmin amb un «no per resposta si voleu treballar en allò que us agrada».

La tercera ponent a l'eWoman Girona de 2019 va ser Cèlia Corominas, directora d'Àrea de Negoci a la Garrotxa i el Ripollès, que va comentar que de petita, volia ser esportista. De fet, va arribar a competir a escala estatal en un equip d'handbol femení, una experiència que la va marcar. Tot i que inicialment volia estudiar INEF, es va acabar decantant per Empresarials "per treballar en una empresa on pogués cobrar el mateix que un home". Corominas ha destacat la diversitat de Caixabank i la seva aposta per promoure la igualtat d'oportunitats.



La doctora Maria Àngels Pèlach va ser nomenada l'any passat directora de l'Escola Politècnica Superior (EPS) i com quarta conferenciant va posar d'exemple la seva trajectòria. Va assegurar que a la UdG no ha trobat el sostre de vidre que frena l'accés de les dones a llocs de responsabilitat. «En el meu cas, hi he trobat un ascensor de vidre et porta fins a allà on vols», va argumentar. Pèlach va comentar que des de l'Escola Politècnica s'han engegat un pla de mentoratge, en el qual professionals de l'enginyeria, la tecnologia, l'arquitectura i l'edificació donen suport a noies estudiants.

La primera part de la jornada es va tancar amb Nerea de la Corte, responsable mediambiental d'Endesa, on ha treballat primer en temes de cogeneració i renovables en l'àmbit espanyol i després desenvolupant renovables a Europa. Va recomanar «gaudir del que fas, afrontar els reptes sense por, aprofitar les oportunitats, no autolimitar-se, trobar l'equilibri» són les normes que marquen la seva vida.

Activitat de coaching

Els coach Usoa Arregui, Ignacio Alonso i Alfredo Julià, de Cambyo van dirigir una activitat de coaching en la qual les assistents a la jornada treballen en grups. Una sessió al voltant de les emocions i la consciència personal, amb la qual les assistents van aprendre a alliberar-se de l'estrès i la pressió que ens condicionen la vida.

La jornada eWoman va arribar a la recta final amb el lliurament de guardons. Montserrat Jordi (Wikiloc) rep el premi eWoman al Negoci online, mentre que Judith Viader, de Frit Ravich, va guanyar el premi eWoman 2019 a la trajectòria professional by Caixabank. El tercer reconeixement va ser Laia Vives amb el premi eWoman 2019 al mèrit esportiu by La Liga.

La presidenta de l'Associació Gironina d'Empresàries (AGE) Maria Rosa Agustí, va tancar l'eWoman 2019 destacant algunes de les idees força de les ponents que han passat per la jornada.