La gironina Tina Bes s'emporta la victòria a la Trail Ulldeter

La segona prova de la Buff Missionx3 es va disputar ahir a Camprodon. El circuit que s'havia iniciat al Cap de Creus, el passat 15 d'abril, feia parada al Ripollès, amb una prova marató de 44 quilòmetres i un desnivell positiu de 2.500 metres.

La més ràpida en completar la prova va ser l'atleta gironina Tina Bes (Club Trail Running Girona), que es va mostrar intractable i no va donar opcions a la segona classificada, Rosa Navarro, que defensava el lideratge de les Missionx3. El fort ritme de la gironina no va poder ser seguit per ningú i va imposar-se amb un temps de 5 hores 32:09, mentre que Navarro va arribar gairebé 20 minuts més tard. En categoria masculina la victòria va ser per a Pau Zamora, amb un temps de 4 hores 46:46.