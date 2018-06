L'Spar Citylift Girona confirma que tornarà a jugar l'Eurocup

L'Uni es va consolidant a l'elit del bàsquet europeu i avui ha confirmat que, per quart any consecutiu, la temporada vinent jugarà competició europea repetint a l'Eurocup on aquest darrer curs ha arribat fins als quarts de final on va caure eliminat a les mans del futur campió, Galatasaray. Les gironines havien guanyat en el partit d'anada a Istanbul, però les turques van capgirar l'eliminatòria a Fontajau amb un bàsquet final de Jelena Dubljevic.

Un any abans, en el primer curs d'Èric Surís a la banqueta, l'Uni va caure eliminat també en la fase d'eliminatòries contra l'Agü Spor turc que tenia jugadores de primer nivell com Chelsea Gray, Anne Wauters o la mateixa Dubljevic.

Anant més enrere, l'estrena de l'Spar Citylift Girona en competició europea la temporada 2015/16 després d'haver-se proclamat campió de lliga. L'equip gironí, que llavors entrenava Miguel Ángel Ortega, no va poder passar de la fase de grups en la que es van enfrontar a equips molt potents com l'Ekaterinburg de Diana Taurasi o Brittney Griner o el Praga de Marta Xargay i Laia Palau que va caure derrotat a Fontajau.