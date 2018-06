La sortida de l'històric Joan Bayona del Palamós crea un altre terratrèmol

L'adeu de l'històric Joan Bayona del Palamós després de 17 anys vinculat al degà provoca un altre terratrèmol. Per si no n'hi havia prou amb l'esperpèntica temporada desembocada amb el descens de categoria, la possible moció de censura engegada per Junts pel degà i les ferotges crítiques entre uns i altres, ara, s'hi afegeix l'acomiadament d'un home que en l'entorn del club és estimat i valorat per tothom. El Palamós va anunciar ahir (dilluns) el nom del nou entrenador de porters, Pedro Moreno i, per tant, la desvinculació del mític exporter del degà. Segons el club els motius de l'adeu de Bayona s'expliquen per la incompatibilitat horària amb la seva feina. Doncs la rèplica de Bayona no es va fer esperar perquè segons el veterà jugador, recordem que encara segueix en actiu amb l'Inter Escaldes andorrà, aquesta versió no s'ajusta a la realitat: «no passa res perquè el club està per sobre de tot i de tots però dir que no continuo per incompatibilitat horària és mentir».

Bayona ja s'imaginava aquest desenllaç perquè sabia que el Palamós s'havia posat en contacte amb d'altres persones per fer de tècnic de porters. El ganxó lamenta les formes de la directiva dient que «s'ha de ser més natural perquè si no segueixo és perquè el club decideix prescindir dels meus serveis». Bayona amb tota una vida esportiva dedicada al degà, marxa com un senyor desitjant «molta sort al nou cos tècnic» que liderarà Javi Salamero a Primera Catalana. I, malgrat les formes, assegura que sempre «portaré el club al cor».