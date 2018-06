Sis gironins, en els Jocs del Mediterrani de Tarragona

Demà, Tarragona acollirà una edició dels Jocs del Mediterrani que ha passat per múltiples entrebancs per celebrar-se però que, finalment, es disputarà a terres tarragonines fins a l'1 de juliol de 2018 amb 33 disciplines i 4.000 esportistes de 26 nacionalitats diferents. El Comitè Olímpic Espanyol ha enviat a Tarragona una delegació amb menys catalans dels que van disputar els darrers jocs i en què hi haurà sis esportistes gironins: la banyolina Esther Guerrero en atletisme, la gimnasta de Salt Nora Fernández, el remer de Banyoles Adrià Mitjavila, el waterpolista d'Olot Blai Mallarach, la tennista de Blanes Marina Bassols i la jugadora de tennis taula gironina Xuan Zhang. De la llista n'ha caigut la gimnasta de Celrà,del Salt Gimnàstic Club, Laura Bechdejú, per lesió.