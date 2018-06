L'Spar Citylift Girona confirma el fitxatge de Shay Murphy

El seu fitxatge era un secret a veus des de feia setmanes, però les particularitats del contracte feien que l'Spar Citylift Girona no hagi pogut anunciar la incorporació de Shay Murphy fins aquest matí. Després de fer un pas endavant amb les renovacions de peces claus de la temporada passada, de fer un pas endavant amb els fitxatges de Bea Sánchez i Keisha Hampton i d'enlluernar a tothom amb la incorporació de Laia Palau, l'Uni posa avui la cirereta al seu pastís amb l'arribada de Shay Murphy.

"No sé com està el possible fitxatge de la Shay, però està clar que ella és jugadora que fa molt bé una cosa: ficar-les a dins", comentava la mateixa Palau destacant la característica principal de Murphy amb qui va coincidir a València en el Ros Casares que es va proclamar Campió d'Europa el 2012: Shay Murphy és una gran anotadora. Amb 33 anys, Murphy continua en plena forma. Aquesta temporada, la jugadora nord-americana, amb passaport de Montenegro, ha estat la segona millor anotadora de la lliga turca amb el Canik de Samsun.

Amb 19 punts per partit, Murphy ha quedat només per darrere d'Allie Quigley del Galatasaray. La capacitat anotadora de Shay Murphy va quedar demostrada el 6 de gener quan, en un partit contra el cuer de la lliga turca (Bornova), l'aler del Canik va anotar 50 punts, amb 9 triples.

La seva bona temporada a Turquia deixa clar que Shay Murphy segueix en bona forma als 33 anys i després d'una llarga carrera, tant a la WNBA com en el bàsquet europeu.

A la lliga professional nord-americana, Shay Murphy ha jugat amb Minnessota, Detroit, Washington, Indiana i Phoenix, amb qui va ser campiona de la WNBA el 2014. Mentre que a Europa, un cop el Ros Casares va abaixar la persiana després de guanyar l'Eurolliga, Shay Murphy va passar pel Galatasaray, Dinamo de Kursk, Perfumerías Avenida, Bourges, Orenburg, Samsun...

Jugant amb el Perfumerías Avenida, Shay Murphy va tenir una lesió de genoll que, per exemple, no li va permetre jugar la final de la lliga contra l'Uni del 2015, però després d'uns mesos de recuperació, no va anar a la WNBA aquell estiu, l'any següent seria campiona de l'Eurocup amb el Bourges francès.