Narcís Bardalet: «No m'hauria imaginat mai ser president de la Unió»

El reconegut metge forense Narcís Bardalet es va convertir ahir en el nou president del Figueres en una assemblea de socis que va servir per escenificar un canvi, previst des de fa temps, en el qual fins ara màxim dirigent, José Antonio Revilla, deixava el lloc a Bardalet. «Vull agrair a José Antonio Revilla el que ha fet pel club. No m'hauria imaginat mai arribar a ser president de la Unió. Em va sorprendre la proposta, però em vaig decidir tot recordant que el Figueres m'ha il·lusionat en molts trams de la meva vida», va dir Bardalet. Per la seva part, el president sortint, José Antonio Revilla, va explicar que deixa el càrrec satisfet de la feina feta però, al mateix temps, lamentant que el club no tingui més suport social a la societat empordanesa. «Marxaré deixant el club en una situació econòmica prou estable. Però no hi ha manera d'enganxar la ciutat i fer nous socis. Agraeixo el suport dels que tenim, però som pocs per poder competir amb altres clubs que tenen molts més ingressos», va dir Revilla després d'assegurar que «de la part esportiva és del que estic més content perquè el primer equip està estabilitzat i tenim l'estadi plenament adaptat a la normativa gràcies també al conveni amb l'Ajuntament».

L'assemblea d'ahir va servir per aprovar el pressupost de la propera temporada, que serà de 568.000 euros.