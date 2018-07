Primers duels de Copa Catalunya definits

Les tres primeres rondes de la Copa Catalunya Absoluta van determinar-se ahir al migdia a la seu central de la Federació Catalana de Futbol (FCF) a Barcelona. Per tant, els 28 equips que competiran en aquesta competició ja coneixen els seus respectius rivals. A l'edició d'enguany, que comptarà amb els campions de Grup de Primera Catalana i els equips de Tercera Divisió, Segona B i Segona A de la temporada 2017/18, hi participaran cinc equips gironins -Palamós, Llagostera, UE Figueres, Peralada-Girona B i Olot- que pertanyen a la Zona A. La primera eliminatòria se celebrarà els dies 28 i 29 de juliol i, en principi, es disputarà al camp camp de l'inferior categoria, sinó s'escollirà per sorteig.

El Palamós, que enguany competirà a Primera Catalana, se les heurà amb el Badalona, de Segona B, al Municipal Costa Brava-Palamós. Pel que fa als equips de Tercera Divisió, el Figueres comptarà amb el factor camp ja que el sorteig va determinar que el seu partit amb l'Horta es disputi a Vilatenim. De la seva banda, el Llagostera, que ha baixat de Segona B, s'enfrontarà al Granollers al camp del conjunt vallesà. Quant als equips gironins de la categoria de bronze, l'Espanyol B serà el rival de l'Olot. L'escenari serà la Ciutat Esportiva Dani Jarque. El filial blanc-i-blau acaba d'ascendir a Segona B. Per últim, el Peralada va quedar emparellat amb el Cerdanyola del Vallès, de Tercera.

La Federació va sortejar tot el quadre final i va fixar el 5 d'agost com la data de la següent ronda. Així, si Palamós i Llagostera vencen els seus rivals s'enfrontarien a tercera eliminatòria. El vencedor quedaria exempt per a la següent. Mentrestant el possible rival del Figueres, si la Unió venç l'Horta serà el vencedor del FE Grama-Sabadell. El Peralada jugaria contra el guanyador del duel entre Sant Andreu i Vilassar mentre que el rival de l'Olot sortiria del vencedor del Sants-Castelldefels.