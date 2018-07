Nadal supera al batallador Kukuixkin i se cita en tercera ronda amb el jove De Minaur

El tennista manacorí Rafa Nadal ha accedit a tercera ronda de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, després de batre aquest dijous al kazakh Mikhail Kukushkin (6-4, 6-3, 6-4), i en el seu següent compromís toparà amb el jove australià Alex de Minaur.

Després del seu còmode debut davant l'israelià Dudi Sela (6-3, 6-3, 6-2), el nombre del món va tornar a imposar en tres sets, encara que aquesta vegada va haver de treballar més per superar el corretjós Kukuixkin, que va deixar bons moments de joc i va vendre la seva derrota més cara del que indicava la seva posició en el rànquing mundial (77è). De fet, tots dos jugadors van disposar de les mateixes oportunitats de break al llarg del duel (13).

Va passar per exemple en el primer set, que Nadal va començar amb avantatge de 3-0 abans d'encaixar el primer dels dos 'breaks' de la tarda i una ratxa de tres jocs seguits (3-3). El kazakh va aconseguir que el marcador es mantingués igualat fins al 5-4, moment en què el balear va atacar per trencar-li el servei i apuntar-se la primera renda important.

La segona mànega va ser la més còmoda per a Nadal, que va controlar el joc en tot moment i al qual tenir prou amb un únic 'break' per encarrilar la seva quarta victòria en quatre enfrontaments amb Kukuixkin, i quatre anys després de l'anterior, precisament a Wimbledon.

En l'última mànega, el jugador de Volgograd va aprofitar l'administració d'esforços del seu rival per sumar la segona trencament de servei a la pista central de l'All England Tennis Club i col·locar-se amb 3-1, el seu únic avantatge de tota la trobada. No obstant, Nadal li va tornar l'estocada tot seguit i va prémer l'accelerador per sumar cinc dels sis últims jocs del partit i tancar el passi després de dues hores i 23 minuts de partit.

El seu rival en tercera ronda serà De Minaur, que es va desfer en quatre sets del francès Pierre-Hugues Herbert (6-2, 6-7, 7-5, 6-3). El jove tennista oceànic, de 19 anys, ocupa el lloc 80 en el rànquing mundial ATP i mai s'ha enfrontat a Nadal.

A més, la jornada també va deixar la sorprenent eliminació de Marin Cilic, finalista l'any passat. El croat va guanyar amb comoditat els dos primers sets davant Guido Pella, però l'argentí va protagonitzar una gran remuntada (3-6, 1-6, 6-4, 7-6, 7-5) i va apartar del torneig al tercer màxim favorit al triomf.