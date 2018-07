Salamero tindrà nou juvenils a les seves ordres al primer equip del Palamós

Amb un total d'11 fitxatges, les tres renovacions anunciades fins ara i els 9 juvenils que acabaran fent el salt amb el primer equip del Palamós, el nou tècnic del degà, Javi Salamero, ja compta a principis de juliol amb un total de 23 efectius per donar el tret de sortida a la pretemporada.

L'exentrenador del filial del Llagostera, treballant colze a colze amb el director esportiu Albert Deu, han decidit quins han de ser aquells joves que acabin fent el salt a la primera plantilla. Es tracta de Dani Gómez, Raúl Álvarez, Toni Gamell, Xevi Germán, Enric Genís, Oriol Puignau, Nordine Dhamani, Arnau Sayols i Carles Tayedà. Tots ells realitzaran la pretemporada a les ordres de Javi Salamero i només en el cas de Tayedà, aquest últim farà la pretemporada a l'espera de convèncer o no el nou entrenador per quedar-se al grup.

D'altra banda, el grup opositor Junts pel Degà ha enviat un escrit a la Federació Catalana de Futbol (FCF) en què denuncia una sèrie d'incompliments dels estatuts del club per part de l'actual junta directiva. Segons informa Junts pel Degà, l'actuació dels actuals gestors «és un perjudici per als socis i per la mateixa entitat», alhora que també sol·licita a la FCF que intercedeixi perquè el Palamós acabi convocant una assemblea general ordinària per aprovar els comptes del club i una assemblea general extraordinària per promoure el vot de censura, que, fins ara, no ha estat capaç de veure la llum tot i els intents de l'organització.