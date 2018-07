El salt de qualitat de l'Uni

Julia Reisingerova, una pivot txeca de 20 anys i 1,94 d'alçada, va tancar ahir la plantilla per aquesta temporada de l'Spar Citylift Girona, a falta de completar-se amb jugadores de la casa. La continuïtat de peces clau del curs passat com Núria Martínez, Rosó Buch i Nadia Colhado més les arribades de reforços sonats com Laia Palau, Shay Murphy, Keisha Hampton i Bea Sánchez, han acabat configurant, segons el director esportiu, Pere Puig, «un bloc més equilibrat» que l'anterior. «Hem aconseguit fer un salt de qualitat, tenim un joc interior dominant i referències exteriors de molta qualitat», explicava ahir. Reisingerova ve per donar minuts de descans a Colhado, amb el cartell de ser una de les millors pivots joves d'Europa. La temporada passada ja va destacar poderosament al Sant Adrià i fins i tot l'abril d'aquest any es va posicionar al número 35 del Draft de la WNBA per Los Ángeles Sparks.

Nascuda el 17 d'abril de 1998 a la República Txeca i amb una alçada d'1,94 metres, el darrer reforç de l'Uni Girona és una jugadora amb un gran talent, capaç de jugar molt bé sota la cistella i a la vegada convertir-se en una amenaça exterior gràcies al seu tir de mitjana-llarga distància. Des de molt jove ja impactava, tant en Campionats d'Europa com al Mundial sub-17 de 2014. En l'àmbit de clubs, va iniciar la seva carrera al Karlovy Vary, on va dominar la Lliga Txeca, i la temporada 2017/18 arribava a la Lliga Femenina per incorporar-se al Sant Adrià. Reisingerova hi va acreditar 9,6 punts per partit, 5,5 rebots i un 55% d'encert en tirs de camp, números que han despertat l'interès de diversos clubs. Al final ha sigut l'Spar Citylift qui l'ha incorporat al seu projecte, que torna a ser lluitar per tots els títols, en especial, la Lliga Femenina, la Copa i l'Eurocup.

Èric Surís serà l'encarregat de dirigir, per tercera temporada, el bloc gironí. A les seves ordres també hi tindrà Helena Oma, que torna a Fontajau després d'haver marxat cedida a mitja temporada passada al Cadí. La plantilla ara mateix està formada per nou jugadores, a falta d'acabar de concretar amb qui es completa d'entre el grup de jugadores de la casa que poden tenir una oportunitat al primer equip. L'Uni va tornar a lluitar el curs anterior per tots els títols, arribant a la final de Lliga i Copa, però el Perfumerías Avenida, en tots dos casos, li va privar l'èxit. A l'Eurocup les gironines van rendir a un altíssim nivell però van caure a quarts de final a mans del Galatasaray, que n'acabaria sent el campió, amb un agònic bàsquet al darrer segon a Fontajau que culminava la remuntada in extremis del conjunt turc. El president Cayetano Pérez no ha amagat mai que per seguir fent crèixer el projecte han de guanyar algun títol més (la lliga del 2015 és, fins ara, el principal èxit del club) i en aquest sentit no s'han estalviat esforços per configurar una plantilla de garanties per reil·lusionar l'afició.

Aquesta temporada les competicions començaran, això sí, més tard que mai, per la disputa del Mundial a Canàries durant la segona quinzena de setembre (del 22 al 30). L'Uni encara no ha fixat quin dia començarà els entrenaments, però el més probable és que sigui al voltant del 12 de setembre per preparar un inici de lliga, que s'obrirà a mitjans octubre. En aquest sentit també s'han de fixar les dates per a la Lliga Catalana i per a la Supercopa d'Espanya, que tornarà a enfrontar les gironines amb el Perfumerías Avenida. Amb la plantilla tancada i amb les equipacions presentades, un dels propers temes a resoldre per part del club gironí és la campanya d'abonaments amb la idea de seguir fent crèixer una massa social que ja està situada al voltant dels 1.500 aficionats, fidels als partits de Fontajau.