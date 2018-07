L'Spar Citylift Girona jugarà la final de la Lliga Catalana a Fontajau

El pavelló de Fontajau serà l'escenari el cap de setmana del 6-7 d'octubre de la final de la 30a edició de la Lliga Catalana Femenina de bàsquet. La competició, una temporada més, comptarà amb l'Spar Citylift Girona, el Cadí La Seu i l'Snatt's Femení Sant Adrià com a protagonistes. Les gironines passaran directament a la final, mentre que els altres dos equips hauran de buscar el seu lloc pel partit decisiu en una eliminatòria prèvia.

Aquest duel previ entre els altres dos equips catalans de la Lliga Femenina està previst per al dimecres 3 d'octubre a Santa Coloma de Queralt (Tarragona). El guanyador del partit accedirà a la gran final davant l'Spar Citylift Girona, vigent campió, en un partit que es disputarà el cap de setmana del 6-7 d'octubre (data i horari a determinar per Televisió de Catalunya) a Fontajau. L'equip gironí és el vigent campió després de superar, a l'edició anterior disputada a Reus, el Cadí La Seu per un 63-71 i assolir el seu 6è títol.

La Federació Catalana de Bàsquet també va anunciar l'organització d'una nova edició de la Lliga Catalana ACB, que tornarà a disputar-se, 15 anys després, a Lleida. En aquesta ocasió, la competició recuperarà el format de Final a Quatre (semifinals i final) amb la participació del FC Barcelona, el MoraBanc Andorra, el Joventut i el BAXI Manresa.

El Pavelló Barris Nord de Lleida serà l'escenari d'aquesta competició, que es disputarà el cap de setmana del 8 i 9 de setembre. Dissabte dia 8 es jugaran les semifinals entre el Barça i el Manresa, per una banda, mentre que l'Andorra i el Joventut protagonitzaran l'altra. Els guanyadors s'enfrontaran a la Final prevista pel diumenge 9 de setembre (horaris a determinar per Televisió de Catalunya). El Barça és el campió de les nou últimes edicions.